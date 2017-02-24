На Волині зніматимуть продовження історичного фільму «Червоний»





Про це повідомив сам кіносценарист та письменник Андрій Кокотюха на зустрічі з прихильниками у Луцьку -



Нагадаємо, що у п'ятницю, 28 вересня, на факультеті історії, політології та національної безпеки Східноєвропейського нацуніверситету імені Лесі Українки



Понад 60 творів вийшло з-під пера цього письменника. Коктюха пише на історичну тематику, а дії трьох його романи відбувалися на Волині. Одним з найвідоміших романів Андрія є «Червоний», який екранізували у 2017 році.



За словами письменника, продовження «Червоного» зніматимуть на Волині, зокрема у Турійському районі. Андрій Кокотюха додав, що з цього приводу вже є певні домовленості.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Турійському районні планують знімати продовження українського фільму «Червоний» за однойменним романом Андрія Кокотюхи.Про це повідомив сам кіносценарист та письменник Андрій Кокотюха на зустрічі з прихильниками у Луцьку - повідомляє Перший.Нагадаємо, що у п'ятницю, 28 вересня, на факультеті історії, політології та національної безпеки Східноєвропейського нацуніверситету імені Лесі Українки провели зустріч з відомим письменником Андрієм Кокотюхою.Понад 60 творів вийшло з-під пера цього письменника. Коктюха пише на історичну тематику, а дії трьох його романи відбувалися на Волині. Одним з найвідоміших романів Андрія є «Червоний», який екранізували у 2017 році.За словами письменника, продовження «Червоного» зніматимуть на Волині, зокрема у Турійському районі. Андрій Кокотюха додав, що з цього приводу вже є певні домовленості.

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