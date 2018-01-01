Ремонт дороги у Любомльському районі обійдеться у мільйон гривень

Володимир Дибель.



Про це йшлося під час пленарного засідання 21 сесії Волинської облради,



Депутат Володимир Дибель повідомив, що до нього звернулися жителі сіл Олеськ та Глинянка Любомльського району щодо виділення коштів на ремонт дороги від автошляху Володимир-Волинський-Любомль до кінця села Олеськ. У травні в присутності представників облавтодору та ОДА виконувач обов’язків старости сіл Олеськ та Глинянка провів обстеження дороги на цій ділянці.



Дорога перебуває на балансі облавтодору, на її ремонт у 2016 році виділяли 600 тисяч гривень (по 300 тисяч з обласного та місцевого бюджетів). Виділені з бюджету сільради 300 тисяч на проведення поточного ремонту використали у повному обсязі, а з обласного та районного бюджетів не виділили жодної копійки.



Рішенням сесії Любомльської райради на ремонт дороги виділяли 300 тисяч, але роботи наразі не здійснюють. Обстеження показало, що цієї суми вистачить на ремонт лише частини дороги. Окремі її ділянки у весняний період зазнали значних руйнувань та потребують облаштування суцільного покриття, а не ямкового ремонту. За попередніми підрахунками спеціалістів, для проведення якісного ремонту на всій протяжності дороги потрібно виділити мільйон гривень.



Дорогою щодня перевозять дітей до Олеської школи, тут працюють два рейсові маршрути, але тільки до центру Олеська, тому що далі дорогою проїхати неможливо. Депутат попросив посприяти виділенню коштів з обласного бюджету.



Депутати підтримали запит.

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