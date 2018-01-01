Архітектори показали, яким буде «Трояндовий сквер» у Луцьку
29 вересень, 23:46
Команда архітекторів показала остаточний варіант облаштування "Трояндового скверу".
Про це вони написали на своїй сторінці у Facebook.
"Так виглядає наш фінальний проект реконструкції "Трояндового скверу в м. Луцьк. Ми врахували всі побажання від жителів та вболіватимемо за втілення. Раніше запроектований нами газон ми замінили на багаторічні рослини. Жодна форма композиції не є випадковою, а зумовлена сценаріями руху людей. Лаконічність, стійкість, затишок, інклюзивність, ергономічність, відкритість, мультизадачність - ось основи нашого проекту. Вболіваємо за втілення", - йдеться в дописі.
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Про це вони написали на своїй сторінці у Facebook.
"Так виглядає наш фінальний проект реконструкції "Трояндового скверу в м. Луцьк. Ми врахували всі побажання від жителів та вболіватимемо за втілення. Раніше запроектований нами газон ми замінили на багаторічні рослини. Жодна форма композиції не є випадковою, а зумовлена сценаріями руху людей. Лаконічність, стійкість, затишок, інклюзивність, ергономічність, відкритість, мультизадачність - ось основи нашого проекту. Вболіваємо за втілення", - йдеться в дописі.
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