Архітектори показали, яким буде «Трояндовий сквер» у Луцьку





Про це вони написали на своїй сторінці у



"Так виглядає наш фінальний проект реконструкції "Трояндового скверу в м. Луцьк. Ми врахували всі побажання від жителів та вболіватимемо за втілення. Раніше запроектований нами газон ми замінили на багаторічні рослини. Жодна форма композиції не є випадковою, а зумовлена сценаріями руху людей. Лаконічність, стійкість, затишок, інклюзивність, ергономічність, відкритість, мультизадачність - ось основи нашого проекту. Вболіваємо за втілення", - йдеться в дописі.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Команда архітекторів показала остаточний варіант облаштування "Трояндового скверу".Про це вони написали на своїй сторінці у Facebook "Так виглядає наш фінальний проект реконструкції "Трояндового скверу в м. Луцьк. Ми врахували всі побажання від жителів та вболіватимемо за втілення. Раніше запроектований нами газон ми замінили на багаторічні рослини. Жодна форма композиції не є випадковою, а зумовлена сценаріями руху людей. Лаконічність, стійкість, затишок, інклюзивність, ергономічність, відкритість, мультизадачність - ось основи нашого проекту. Вболіваємо за втілення", - йдеться в дописі.

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