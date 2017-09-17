вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинські гірники скаржаться на жахливі умови у новозбудованій шахті

Волинські гірники скаржаться на жахливі умови у новозбудованій шахті
Про це гірники написали у зверненні до голови незалежної профільної комісії профспілки гірників України.

Повідомляє TodayUA.

У листі колектив ДП «Передпускова дирекція шахти №10 «Нововолинська» написав, що через мале фінансування шахти життя працівників знаходиться в небезпеці, адже виділених коштів не вистачає не те що на будівництво, а навіть на оплату електроенергії, через що страждають працівники. Їм утримують зарплату, так як підприємство не здатне покрити всі розходи.
Волинські гірники скаржаться на жахливі умови у новозбудованій шахті

Волинські гірники скаржаться на жахливі умови у новозбудованій шахті

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: шахта, профспілка, скарга
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пустовіт вкотре щедро преміював Поліщука і заступників
У Луцьку преміювали «Успішних педагогів». СПИСОК
Невідомий №3: у волинській божевільні живе чоловік без імені та документів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Юні лісівники з Волині посіли ІІ місце на всеукраїнських змаганнях
Сьогодні, 06:29
Волинські гірники скаржаться на жахливі умови у новозбудованій шахті
Сьогодні, 05:45
В місті на Волині активно асфальтують вулиці. ФОТО
Сьогодні, 04:21
У Таїланді знімають кіно про принцесу, яка родом з Луцька
Сьогодні, 03:36
Показали, як працює Ратнівський лісгосп. ВІДЕО
Сьогодні, 02:47
Схожі новини
Профспілчани вимагають у міністра звільнити гендиректора «Волиньвугілля» Профспілчани вимагають у міністра звільнити гендиректора «Волиньвугілля»
17 вересень, 2017, 18:02
На Волині членів профспілки гірників не пускають на шахту На Волині членів профспілки гірників не пускають на шахту
12 вересень, 2017, 13:30
Звільнили лідера профспілки шахти «Бужанська» Звільнили лідера профспілки шахти «Бужанська»
13 липень, 2017, 14:17
Незалежна шахтарська профспілка Нововолинська приєднається до протестів у Києві Незалежна шахтарська профспілка Нововолинська приєднається до протестів у Києві
19 липень, 2016, 12:49
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Юні лісівники з Волині посіли ІІ місце на всеукраїнських змаганнях
Сьогодні, 06:29
 0
Волинські гірники скаржаться на жахливі умови у новозбудованій шахті
Сьогодні, 05:45
 0
В місті на Волині активно асфальтують вулиці. ФОТО
Сьогодні, 04:21
 0
У Таїланді знімають кіно про принцесу, яка родом з Луцька
Сьогодні, 03:36
 0
Показали, як працює Ратнівський лісгосп. ВІДЕО
Сьогодні, 02:47
 0
Медіа
відео
1/8