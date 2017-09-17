Волинські гірники скаржаться на жахливі умови у новозбудованій шахті





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У листі колектив ДП «Передпускова дирекція шахти №10 «Нововолинська» написав, що через мале фінансування шахти життя працівників знаходиться в небезпеці, адже виділених коштів не вистачає не те що на будівництво, а навіть на оплату електроенергії, через що страждають працівники. Їм утримують зарплату, так як підприємство не здатне покрити всі розходи.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Про це гірники написали у зверненні до голови незалежної профільної комісії профспілки гірників України.Повідомляє TodayUA У листі колектив ДП «Передпускова дирекція шахти №10 «Нововолинська» написав, що через мале фінансування шахти життя працівників знаходиться в небезпеці, адже виділених коштів не вистачає не те що на будівництво, а навіть на оплату електроенергії, через що страждають працівники. Їм утримують зарплату, так як підприємство не здатне покрити всі розходи.

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