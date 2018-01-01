У Таїланді знімають кіно про принцесу, яка родом з Луцька

Нещодавно в обласному центрі Волині перебували представники Таїланду, які знімають фільм про лучанку«Вперше про принцесу Сіаму (тепер Таїланд) говоритимуть як про українку, ба більше, як лучанку, а не дівчину з півдня Російської імперії.А щойно зателефонували і сказали, що їм страшенно сподобався Луцьк, а після виходу фільму про Катерину і її життя, до нас поїдуть гості з Таїланду!» – ідеться в дописіу Facebook.