У Таїланді знімають кіно про принцесу, яка родом з Луцька
Сьогодні, 03:36
Нещодавно в обласному центрі Волині перебували представники Таїланду, які знімають фільм про лучанку Катерину Десницьку.
«Вперше про принцесу Сіаму (тепер Таїланд) говоритимуть як про українку, ба більше, як лучанку, а не дівчину з півдня Російської імперії.
А щойно зателефонували і сказали, що їм страшенно сподобався Луцьк, а після виходу фільму про Катерину і її життя, до нас поїдуть гості з Таїланду!» – ідеться в дописі Катерини Мойсіюк у Facebook.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
«Вперше про принцесу Сіаму (тепер Таїланд) говоритимуть як про українку, ба більше, як лучанку, а не дівчину з півдня Російської імперії.
А щойно зателефонували і сказали, що їм страшенно сподобався Луцьк, а після виходу фільму про Катерину і її життя, до нас поїдуть гості з Таїланду!» – ідеться в дописі Катерини Мойсіюк у Facebook.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Таїланді знімають кіно про принцесу, яка родом з Луцька
Сьогодні, 03:36
Показали, як працює Ратнівський лісгосп. ВІДЕО
Сьогодні, 02:47
Архітектори показали, яким буде «Трояндовий сквер» у Луцьку
29 вересень, 23:46