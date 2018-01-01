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В місті на Волині активно асфальтують вулиці. ФОТО

В місті на Волині активно асфальтують вулиці. ФОТО
У Володимирі-Волинському, за словами першого заступника міського голови Ярослава Матвійчука, залишилося заасфальтувати ще одну вулицю та двір, тому, якщо сприятиме погода, всі роботи будуть виконані вчасно. 27-28 вересня вдалося заасфальтувати два об’єкти: вулицю Івана Франка та частину вулиці Богдана Лепкого.

Роботи виконала компанія «Луцька ДПМК». Ремонт двох вулиць проводився на умовах співфінансування із Державним фондом доріг, - пише БУГ.

“Асфальтуємо більше півкілометра, майже 2 тисячі метрів квадратних. Це частина вулиці Богдана Лепкого, оскільки не вистачило фінансового ресурсу на усю вулицю. У цьому році за кошти міського бюджету і на умовах співфінансування з Державним фондом доріг ще заплановано асфальтування однієї вулиці та одного двору. Також ямковим ремонтом доріг у місті займаєтсья наше комунальне підприємство. Погода сприяє, тому, думаємо, що все буде завершено вчасно”, – зазначив перший заступник міського голови Ярослав Матвійчук, який приїхав особисто подивитися на якість вкладання асфальту на вулиці Богдана Лепкого.

Також Ярослав Матвійчук розповів, що ведеться діалог з Службою автомобільних доріг і є ймовірність, що у наступному році все ж буде зроблено вулицю Устилузьку. Також обговорюється можливість ремонту вулиці Ковельської від залізничного переїзду і до кільця, яке розташоване на виїзді з міста.
В місті на Волині активно асфальтують вулиці. ФОТО

В місті на Волині активно асфальтують вулиці. ФОТО

В місті на Волині активно асфальтують вулиці. ФОТО

В місті на Волині активно асфальтують вулиці. ФОТО

В місті на Волині активно асфальтують вулиці. ФОТО

В місті на Волині активно асфальтують вулиці. ФОТО

В місті на Волині активно асфальтують вулиці. ФОТО

В місті на Волині активно асфальтують вулиці. ФОТО

В місті на Волині активно асфальтують вулиці. ФОТО

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Теги: ремонт, дорога, асфальтування
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