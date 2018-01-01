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Юні лісівники з Волині посіли ІІ місце на всеукраїнських змаганнях

Юні лісівники з Волині посіли ІІ місце на всеукраїнських змаганнях
Поступилися волиняни перемогою лише ровесникам із Чернігівщини, у яких гран-прі та яким приймати наступний ХІІІ Всеукраїнський зліт.

У Сумах 23 команди, а це близько 200 дітей зі всієї України, впродовж 26-28 вересня презентували свої досягнення, захищали науково-дослідницькі роботи, брали участь у майстер-класах, мистецьких заходах, квестах, флешмобах, побували на цікавих екскурсіях, – повідомляють у прес-службі Волинського ОУЛМГ.

Зліт проходив на базі Сумського обласного центру дитячої та юнацької творчості. Переможцем стала команда юних лісівників Чернігівщини, яка завоювала гран-прі зльоту. Волинь, яку представляло Нуйнівське учнівське лісництво (ДП «Камінь-Каширське ЛГ»), виборола ІІ місце.

«У складі нашої делегації були дев’ятикласники Юля Теребейчик та Андрій Мокійчук, одинадцятикласниця Наталя Василюк, директор Нуйнівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Сергій Володимирович Лукашук, – розповідає керівник делегації – головний лісничий ДП «Камінь-Каширське ЛГ» Василь Фіц. – Тут було надзвичайно цікаво не тільки дітям, а й нам дорослим, адже Сумщині є що показати і чим похвалитися. Особисто я почерпнув для себе багато корисного. Дуже вдячний організаторам, що подарували нам зустріч із лісівниками Краснопільського та Тростянського держлісгоспів, де ми побували. Обидва лісогосподарства мають велику історію і досвід лісогосподарювання: Краснопільське створено у 1935 році, Тростянське – роком пізніше. Нам було про що поговорити з колегами, чому подивуватися».

Нагадаємо: Сумщина виборола право приймати цей зліт торік за результатами аналогічного форуму, що проходив на Житомирщині. Тоді учнівське лісництво «Совенятко» із міста Ромни здобуло гран-прі, і цього разу здивували своїх ровесників чудовим виступом на сцені.

Серед топ-подій ХІІ Всеукраїнського – виставка досягнень учнівських лісництв, презентації їх роботи та публічні захисти наукових робіт.

Дуже важливо, що для дітей проводились практичні заняття, цікаві майстер-класи з інноваційних технологій лісорозведення та лісовідновлення, були засідання творчих груп, конкурсно-пізнавальні та екскурсійні заходи.

Звісно, юннати не тільки працювали під час зльоту, а й відпочивали, заводили нові знайомства, мандрували цікавими місцями. Організатори подбали і про керівників делегацій, провівши для них еколого-лісівничі читання та цікаві зустрічі з практичним лісівництвом Сумщини.

Юні лісівники Волині мали можливість познайомитися зі своїми ровесниками з інших областей України. Зокрема, з учнями Пістинського шкільного лісництва Івано-Франківської, Кам’яницького Закарпатської, Сосулівського Тернопільської та інших областей.

А ще разом зі своїми ровесниками взяли участь у спільній трудовій акції «Коло дружби», до якої долучилися також педагоги та представники обласних управлінь лісових господарств України. На подвір’ї Сумського міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді на честь зльоту висадили алею вічнозелених туй.

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Теги: лісництво, змагання
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