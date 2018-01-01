На Волині вшанували видатного педагога і письменника





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Під час заходу учасники мали змогу ознайомитися з багатогранністю таланту Сухомлинського, його педагогічною спадщиною, прилучитися до його філософії, також переглянули документальний фільм про педагога, – повідомляють у відділі з питань організаційної роботи, внутрішньої та інформаційної політики апарату райдержадміністрації.



З нагоди 100-річчя від дня народження Василя Сухомлинського – мудрого вчителя, директора школи, письменника і педагога, вчителя добра і краси, в Рожищенській загальноосвітній школі №2 працівники центральної районної бібліотеки провели для шестикласників День інформації на тему: «Він віддав серце дітям».



Заглиблення у поради та побажання світоча науки ще раз переконали у тому, що його ідеї актуальні й тепер.



Сьогодні людство широко використовує безцінну спадщину Василя Сухомлинського, адже дбати про щастя інших було законом усього його життя.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На базі школи селища Дубище відбувся районний семінар-практикум директорів закладів загальної середньої освіти, присвячений 100-річчю від дня народження Василя Сухомлинського.Повідомляє Район.Рожище Під час заходу учасники мали змогу ознайомитися з багатогранністю таланту Сухомлинського, його педагогічною спадщиною, прилучитися до його філософії, також переглянули документальний фільм про педагога, – повідомляють у відділі з питань організаційної роботи, внутрішньої та інформаційної політики апарату райдержадміністрації.З нагоди 100-річчя від дня народження Василя Сухомлинського – мудрого вчителя, директора школи, письменника і педагога, вчителя добра і краси, в Рожищенській загальноосвітній школі №2 працівники центральної районної бібліотеки провели для шестикласників День інформації на тему: «Він віддав серце дітям».Заглиблення у поради та побажання світоча науки ще раз переконали у тому, що його ідеї актуальні й тепер.Сьогодні людство широко використовує безцінну спадщину Василя Сухомлинського, адже дбати про щастя інших було законом усього його життя.

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