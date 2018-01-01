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На Волині вшанували видатного педагога і письменника

На базі школи селища Дубище відбувся районний семінар-практикум директорів закладів загальної середньої освіти, присвячений 100-річчю від дня народження Василя Сухомлинського.

Повідомляє Район.Рожище.

Під час заходу учасники мали змогу ознайомитися з багатогранністю таланту Сухомлинського, його педагогічною спадщиною, прилучитися до його філософії, також переглянули документальний фільм про педагога, – повідомляють у відділі з питань організаційної роботи, внутрішньої та інформаційної політики апарату райдержадміністрації.

З нагоди 100-річчя від дня народження Василя Сухомлинського – мудрого вчителя, директора школи, письменника і педагога, вчителя добра і краси, в Рожищенській загальноосвітній школі №2 працівники центральної районної бібліотеки провели для шестикласників День інформації на тему: «Він віддав серце дітям».

Заглиблення у поради та побажання світоча науки ще раз переконали у тому, що його ідеї актуальні й тепер.

Сьогодні людство широко використовує безцінну спадщину Василя Сухомлинського, адже дбати про щастя інших було законом усього його життя.




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