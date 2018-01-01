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Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії: прикмети та традиції свята

Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії: прикмети та традиції свята
В кінці вересня православні християни відзначають День пам'яті святих мучениць Віри, Надії, Любові та їх матері Софії, а жінки з цими іменами відзначають іменини.

Про це пише УНІАН.

Традиції на День Віри, Надії, Любові та матері їх Софії

У народі день святих мучениць називали "всесветными бабиними іменинами" або «бабиним днем», оскільки іменини в цей день відзначали безліч жінок і дівчат. Вважається, що ці християнські святі є покровителями жінок у родинних і домашніх справах. За давньою традицією, жінки, подібно до Софії, яка оплакувала дочок, повинні почати день з плачу.

Сльози на «бабські іменини», як вважалося, протягом року будуть оберігати домівку жінки від нещасть. У селах 30 вересня влаштовували великі молодіжні гуляння - так звані «сільські святці». Молоді люди ходили на «вечерини», де могли зустріти свою другу половину. Сімейні жінки в цей день йшли до церкви, де купували три свічки. Дві з них ставили в храмі, а одну несли в будинок.

Опівночі свічку ставили в хлібний коровай, запалювали і 40 разів читали над ним молитву про домашній спокій. Вранці цим короваєм слід було нагодувати членів сім'ї.

Прикмети на День Віри, Надії, Любові і Софії: чого не можна робити

Народна пам'ять зібрала безліч прикмет, пов'язаних з днем християнських мучениць. Чимало з них корінням йде до дохристиянських вірувань слов'ян. Так, 30 вересня вважалось в народі непростим, небезпечним днем. Поганою прикметою вважалося призначити на цей день вінчання або заручини. В той же час, «сільські святці» були періодом знайомств і залицянь. Згідно прикметі, на «бабські іменини» сватаються, а на Покрову - весілля грають. Жінкам в цей день не можна займатися домашніми справами. Замість цього слід «виплакатися» за себе і своїх близьких, а також піти до церкви. У Софії просять здоров'я для хворих дітей, успішного зачаття дитини і позбавлення від жіночих захворювань.

Віри, Надії, Любові та Софії: прикмети на погоду

Маса народних прикмет, пов'язаних з 30 вересня, стосуються прогнозування погоди. У народі вважається, що цей день завжди холодний та похмурий, а після нього починаються перші в році справжні заморозки.

Згідно з повір'ям, якщо 30 вересня пішов дощ, то приходу весни слід чекати рано. Якщо в цей день побачити ключ журавлів або зяблика, то на Покрову можна очікувати морозу. Якщо їжак в цей день ладнає своє лігво в глибині лісу, а білка линяє знизу догори – зима буде холодною. В народі вважали, що 30 вересня збирається останній врожай яблук.

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Теги: свято, церква, релігія
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