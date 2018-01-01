На Одещині автомобіль впав у річку: водій загинув. ФОТО





Про це повідомляє прес-служба ДСНС, передає



Як розповіли рятувальники, 29 вересня, 01:00 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення від чергового поліції, що приблизно о 23:50 в річку Дністер впав легковий автомобіль з водієм і знаходиться на значній глибині.



“До місця виклику, на територію рибацького господарства за межами с. Маяки Біляївського району було спрямовано водолазно-рятувальне відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення. По прибуттю, водолази провели обстеження місця події та о 10:00 автомобіль із загиблим чоловіком був вилучений з води на берег”, — розповіли у ДСНС.



Як стало відомо, трагічна подія сталась під час відпочинку людей на рибалці. Правоохоронними органами ведуться слідчі дії.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Одеській області рятувальники вилучили із річки автомобіль з загиблим водієм.Про це повідомляє прес-служба ДСНС, передає УНН Як розповіли рятувальники, 29 вересня, 01:00 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення від чергового поліції, що приблизно о 23:50 в річку Дністер впав легковий автомобіль з водієм і знаходиться на значній глибині.“До місця виклику, на територію рибацького господарства за межами с. Маяки Біляївського району було спрямовано водолазно-рятувальне відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення. По прибуттю, водолази провели обстеження місця події та о 10:00 автомобіль із загиблим чоловіком був вилучений з води на берег”, — розповіли у ДСНС.Як стало відомо, трагічна подія сталась під час відпочинку людей на рибалці. Правоохоронними органами ведуться слідчі дії.

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