На Одещині автомобіль впав у річку: водій загинув. ФОТО
Сьогодні, 10:43
В Одеській області рятувальники вилучили із річки автомобіль з загиблим водієм.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС, передає УНН.
Як розповіли рятувальники, 29 вересня, 01:00 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення від чергового поліції, що приблизно о 23:50 в річку Дністер впав легковий автомобіль з водієм і знаходиться на значній глибині.
“До місця виклику, на територію рибацького господарства за межами с. Маяки Біляївського району було спрямовано водолазно-рятувальне відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення. По прибуттю, водолази провели обстеження місця події та о 10:00 автомобіль із загиблим чоловіком був вилучений з води на берег”, — розповіли у ДСНС.
Як стало відомо, трагічна подія сталась під час відпочинку людей на рибалці. Правоохоронними органами ведуться слідчі дії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС, передає УНН.
Як розповіли рятувальники, 29 вересня, 01:00 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення від чергового поліції, що приблизно о 23:50 в річку Дністер впав легковий автомобіль з водієм і знаходиться на значній глибині.
“До місця виклику, на територію рибацького господарства за межами с. Маяки Біляївського району було спрямовано водолазно-рятувальне відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення. По прибуттю, водолази провели обстеження місця події та о 10:00 автомобіль із загиблим чоловіком був вилучений з води на берег”, — розповіли у ДСНС.
Як стало відомо, трагічна подія сталась під час відпочинку людей на рибалці. Правоохоронними органами ведуться слідчі дії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Одещині автомобіль впав у річку: водій загинув. ФОТО
Сьогодні, 10:43
Волинський медійник поділився «морозними» світлинами
Сьогодні, 10:12
Курс валют у Луцьку на 30 вересня
Сьогодні, 09:00
На Волині вшанували видатного педагога і письменника
Сьогодні, 08:14