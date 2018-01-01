У луцькому «Промені» виступить Джамала*

18 листопада о 19:00 у РЦ Промінь» відбудеться концерт Джамали!Співачка виступить з новим альбомом «Крила».Концертна програма отримала назву «Крила» і буде побудована на матеріалі нового альбому, реліз якого запланований на жовтень 2018 року.Крім свіжого матеріалу на концертах прозвучать і найбільш популярні композиції з попередніх альбомів співачки, а також «1944», з якою Джамала виграла пісенний конкурс Євробачення 2016 в Стокгольмі.Квитки можна придбати на сайті: promin.lutsk.ua та у касах РЦ «Промінь».Довідка: +380 (68) 525 90 09.