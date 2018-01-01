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У луцькому «Промені» виступить Джамала*

У луцькому «Промені» виступить Джамала*
18 листопада о 19:00 у РЦ Промінь» відбудеться концерт Джамали!

Співачка виступить з новим альбомом «Крила».

Концертна програма отримала назву «Крила» і буде побудована на матеріалі нового альбому, реліз якого запланований на жовтень 2018 року. 

Крім свіжого матеріалу на концертах прозвучать і найбільш популярні композиції з попередніх альбомів співачки, а також «1944», з якою Джамала виграла пісенний конкурс Євробачення 2016 в Стокгольмі.

Квитки можна придбати на сайті: promin.lutsk.ua та у касах РЦ «Промінь».

Довідка: +380 (68) 525 90 09.
У луцькому «Промені» виступить Джамала*

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Теги: РЦ «Промінь»
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