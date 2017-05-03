Володимир Бондар розповів до кого звертатися, якщо виявили сміття у лісі
Сьогодні, 11:58
За переконаннями виконувача обов'язків керівника Державного агентства лісових ресурсів Володимира Бондаря суспільство повинне саме гостро реагувати на таку проблему, як вивезення сміття у ліс.
Володимир Бондар зазначив, що якби не був наділений державними функціями, то б сказав, що реагувати на тих, хто викидає сміття в ліс треба таким чином – бити по руках.
Про це він сказав в ефірі ток-шоу Протилежний погляд Live 28 вересня, передає Конкурент.
"Прикро, що є такі люди, які вивозять сміття в ліс. Суспільство саме повинне гостро реагувати на сміття в лісі, а не під банями сидіти дівчатам і дивитись на голих чоловіків", - сказав Володимир Бондар.
Він сказав, що у випадку коли людина стала свідком, що сміття викидають, чи коли побачать сміття в лісі треба дзвонити в поліцію чи до лісової охорони.
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Володимир Бондар зазначив, що якби не був наділений державними функціями, то б сказав, що реагувати на тих, хто викидає сміття в ліс треба таким чином – бити по руках.
Про це він сказав в ефірі ток-шоу Протилежний погляд Live 28 вересня, передає Конкурент.
"Прикро, що є такі люди, які вивозять сміття в ліс. Суспільство саме повинне гостро реагувати на сміття в лісі, а не під банями сидіти дівчатам і дивитись на голих чоловіків", - сказав Володимир Бондар.
Він сказав, що у випадку коли людина стала свідком, що сміття викидають, чи коли побачать сміття в лісі треба дзвонити в поліцію чи до лісової охорони.
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