Ніна Матвієнко приїхала на Волинь. ФОТО

Ніна Матвієнко.



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Нагадаємо, про це стало відомо 28 вересня.



Об 11:00 співачка зустрілася із представниками місцевих ЗМІ.



На прес-конференції, яка тривала трохи більше, ніж півгодини, говорили про життя, творчість та найближчі плани народної артистки України.



Ніна Митрофанівна розповіла, що нині все рідше виступає на концертах, все більше займається родиною та внуками.



В найближчих творчих планах артистки – облаштування музею в батьківській хаті.



Відповідаючи на запитання медійників, народна артистка кілька разів зачаровувала присутніх своїм милозвучним голосом.



Ніна Матвієнко також розповіла, що часто бувала на Волині і вже не вперше виступатиме у Володимирі.



Зазначимо, що співачка виступить на головній сцені фестивалю «Український коровай-сузір'я».



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