Ніна Матвієнко приїхала на Волинь. ФОТО
Сьогодні, 12:32
До Володимира-Волинського приїхала співачка Ніна Матвієнко.
Про це пише Район.Володимир-Волинський.
Нагадаємо, про це стало відомо 28 вересня.
Об 11:00 співачка зустрілася із представниками місцевих ЗМІ.
На прес-конференції, яка тривала трохи більше, ніж півгодини, говорили про життя, творчість та найближчі плани народної артистки України.
Ніна Митрофанівна розповіла, що нині все рідше виступає на концертах, все більше займається родиною та внуками.
В найближчих творчих планах артистки – облаштування музею в батьківській хаті.
Відповідаючи на запитання медійників, народна артистка кілька разів зачаровувала присутніх своїм милозвучним голосом.
Ніна Матвієнко також розповіла, що часто бувала на Волині і вже не вперше виступатиме у Володимирі.
Зазначимо, що співачка виступить на головній сцені фестивалю «Український коровай-сузір'я».
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Про це пише Район.Володимир-Волинський.
Нагадаємо, про це стало відомо 28 вересня.
Об 11:00 співачка зустрілася із представниками місцевих ЗМІ.
На прес-конференції, яка тривала трохи більше, ніж півгодини, говорили про життя, творчість та найближчі плани народної артистки України.
Ніна Митрофанівна розповіла, що нині все рідше виступає на концертах, все більше займається родиною та внуками.
В найближчих творчих планах артистки – облаштування музею в батьківській хаті.
Відповідаючи на запитання медійників, народна артистка кілька разів зачаровувала присутніх своїм милозвучним голосом.
Ніна Матвієнко також розповіла, що часто бувала на Волині і вже не вперше виступатиме у Володимирі.
Зазначимо, що співачка виступить на головній сцені фестивалю «Український коровай-сузір'я».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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