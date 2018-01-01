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У Харкові водій на смерть збив жінку та втік

У Харкові водій на смерть збив жінку та втік
У Харкові ввечері 29 вересня невідомий автомобіль збив на смерть жінку-пішохода, водій авто з місця ДТП зник.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області, – передає УНІАН.

Повідомляється, що трагедія сталась близько 22:50 на вулиці Ахсарова. Загинула жінка віком близько 40-45 років.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Поліція встановлює всі обставини аварії, особу загиблої та шукає водія, причетного до ДТП.

Раніше повідомлялось, що у Харкові BMW влетів у маршрутку на зупинці. Шестеро людей постраждали.

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Теги: ДТП, Харків, смерть, водій
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