У Харкові водій на смерть збив жінку та втік
Сьогодні, 14:33
У Харкові ввечері 29 вересня невідомий автомобіль збив на смерть жінку-пішохода, водій авто з місця ДТП зник.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області, – передає УНІАН.
Повідомляється, що трагедія сталась близько 22:50 на вулиці Ахсарова. Загинула жінка віком близько 40-45 років.
Вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Поліція встановлює всі обставини аварії, особу загиблої та шукає водія, причетного до ДТП.
Раніше повідомлялось, що у Харкові BMW влетів у маршрутку на зупинці. Шестеро людей постраждали.
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Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області, – передає УНІАН.
Повідомляється, що трагедія сталась близько 22:50 на вулиці Ахсарова. Загинула жінка віком близько 40-45 років.
Вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Поліція встановлює всі обставини аварії, особу загиблої та шукає водія, причетного до ДТП.
Раніше повідомлялось, що у Харкові BMW влетів у маршрутку на зупинці. Шестеро людей постраждали.
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