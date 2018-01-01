У Харкові водій на смерть збив жінку та втік





Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області, – передає



Повідомляється, що трагедія сталась близько 22:50 на вулиці Ахсарова. Загинула жінка віком близько 40-45 років.



Вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Поліція встановлює всі обставини аварії, особу загиблої та шукає водія, причетного до ДТП.



Раніше повідомлялось, що у Харкові BMW влетів у маршрутку на зупинці. Шестеро людей постраждали.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Харкові ввечері 29 вересня невідомий автомобіль збив на смерть жінку-пішохода, водій авто з місця ДТП зник.Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області, – передає УНІАН Повідомляється, що трагедія сталась близько 22:50 на вулиці Ахсарова. Загинула жінка віком близько 40-45 років.Вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Поліція встановлює всі обставини аварії, особу загиблої та шукає водія, причетного до ДТП.Раніше повідомлялось, що у Харкові. Шестеро людей постраждали.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію