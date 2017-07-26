Маленькій волинянці необхідно 50 тисяч гривень на лікування. ФОТО

8-річній, яка проживає у селі Скобелка Горохівського району, зібрали лише 4 тисячі гривень із 50 необхідних на реабілітацію.Про це повідомили на сторінці «Битви за життя. Пам'яті Настусі Абрамчук».«За 4 дні збору для лікування 8-річної дівчинки Віки Павлік з с.Скобелка Горохівського району Волинської області.. надійшло 4006 грн... З необхідних 50 000 грн....», – йдеться у дописі.Дівчинці поставили діагноз: дитячий церебральний параліч, подвійна гепіплигія. Когнітивна недостатність, симатоматична епілепсія, субарахноїдальна кіста лобно-тім’яних ділянок обох півкуль головного мозку, внутрішня компенсована гідроцефалія.«Мама дівчинки Леся виховує 8-річну трійню. Віка – єдина з трьох діточок, має такі страшні проблеми зі здоров’ям. А тато мотається по заробіткам – хворій Вікусі треба щоденно безліч ліків.. Допомоги чекати немає звідки...», – пишуть у мережі.«На сьогодні в дитини почастішали важкі судоми, епілептичні напади... дитинка не ходить... Вікусі необхідна термінова реабілітація в Трускавці, яка коштує 50 000 грн», – йдеться у дописі.Картка Приватбанку:(мама).Номер телефону: