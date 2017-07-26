Маленькій волинянці необхідно 50 тисяч гривень на лікування. ФОТО
Сьогодні, 14:58
8-річній Вікторії Павлік, яка проживає у селі Скобелка Горохівського району, зібрали лише 4 тисячі гривень із 50 необхідних на реабілітацію.
Про це повідомили на сторінці «Битви за життя. Пам'яті Настусі Абрамчук».
«За 4 дні збору для лікування 8-річної дівчинки Віки Павлік з с.Скобелка Горохівського району Волинської області.. надійшло 4006 грн... З необхідних 50 000 грн....», – йдеться у дописі.
Дівчинці поставили діагноз: дитячий церебральний параліч, подвійна гепіплигія. Когнітивна недостатність, симатоматична епілепсія, субарахноїдальна кіста лобно-тім’яних ділянок обох півкуль головного мозку, внутрішня компенсована гідроцефалія.
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«Мама дівчинки Леся виховує 8-річну трійню. Віка – єдина з трьох діточок, має такі страшні проблеми зі здоров’ям. А тато мотається по заробіткам – хворій Вікусі треба щоденно безліч ліків.. Допомоги чекати немає звідки...», – пишуть у мережі.
«На сьогодні в дитини почастішали важкі судоми, епілептичні напади... дитинка не ходить... Вікусі необхідна термінова реабілітація в Трускавці, яка коштує 50 000 грн», – йдеться у дописі.
Картка Приватбанку: 5168 7427 1002 1423 Павлік Леся Олексіївна (мама).
Номер телефону: 097 873 1663
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Про це повідомили на сторінці «Битви за життя. Пам'яті Настусі Абрамчук».
«За 4 дні збору для лікування 8-річної дівчинки Віки Павлік з с.Скобелка Горохівського району Волинської області.. надійшло 4006 грн... З необхідних 50 000 грн....», – йдеться у дописі.
Дівчинці поставили діагноз: дитячий церебральний параліч, подвійна гепіплигія. Когнітивна недостатність, симатоматична епілепсія, субарахноїдальна кіста лобно-тім’яних ділянок обох півкуль головного мозку, внутрішня компенсована гідроцефалія.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Не будьмо байдужими: маленька волинянка потребує допомоги
«Мама дівчинки Леся виховує 8-річну трійню. Віка – єдина з трьох діточок, має такі страшні проблеми зі здоров’ям. А тато мотається по заробіткам – хворій Вікусі треба щоденно безліч ліків.. Допомоги чекати немає звідки...», – пишуть у мережі.
«На сьогодні в дитини почастішали важкі судоми, епілептичні напади... дитинка не ходить... Вікусі необхідна термінова реабілітація в Трускавці, яка коштує 50 000 грн», – йдеться у дописі.
Картка Приватбанку: 5168 7427 1002 1423 Павлік Леся Олексіївна (мама).
Номер телефону: 097 873 1663
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