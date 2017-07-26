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Маленькій волинянці необхідно 50 тисяч гривень на лікування. ФОТО

Маленькій волинянці необхідно 50 тисяч гривень на лікування. ФОТО
8-річній Вікторії Павлік, яка проживає у селі Скобелка Горохівського району, зібрали лише 4 тисячі гривень із 50 необхідних на реабілітацію.

Про це повідомили на сторінці «Битви за життя. Пам'яті Настусі Абрамчук».

«За 4 дні збору для лікування 8-річної дівчинки Віки Павлік з с.Скобелка Горохівського району Волинської області.. надійшло 4006 грн... З необхідних 50 000 грн....», – йдеться у дописі.

Дівчинці поставили діагноз: дитячий церебральний параліч, подвійна гепіплигія. Когнітивна недостатність, симатоматична епілепсія, субарахноїдальна кіста лобно-тім’яних ділянок обох півкуль головного мозку, внутрішня компенсована гідроцефалія.

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«Мама дівчинки Леся виховує 8-річну трійню. Віка – єдина з трьох діточок, має такі страшні проблеми зі здоров’ям. А тато мотається по заробіткам – хворій Вікусі треба щоденно безліч ліків.. Допомоги чекати немає звідки...», – пишуть у мережі.

«На сьогодні в дитини почастішали важкі судоми, епілептичні напади... дитинка не ходить... Вікусі необхідна термінова реабілітація в Трускавці, яка коштує 50 000 грн», – йдеться у дописі.

Картка Приватбанку: 5168 7427 1002 1423 Павлік Леся Олексіївна (мама).

Номер телефону: 097 873 1663
Маленькій волинянці необхідно 50 тисяч гривень на лікування. ФОТО
Маленькій волинянці необхідно 50 тисяч гривень на лікування. ФОТО

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Теги: Павлік, хвороба, лікування, збір коштів, Волинь
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