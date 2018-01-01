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Обрали фіналістів конкурсу «Обличчя Інвестора». ФОТО*

Обрали фіналістів конкурсу «Обличчя Інвестора». ФОТО*
У будівельній компанії «Інвестор» визначили фіналістів конкурсу «Обличчя Інвестора».

Про це йдеться в дописі на сторінці будівельної компанії у Facebook, передає Перший.

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Так, фіналістами та фіналістками стали:

Дівчата:

Мирослава Буденчук
Крикун Марія
Олена Григоренко
Діана Савчук
Обрали фіналістів конкурсу «Обличчя Інвестора». ФОТО*
Обрали фіналістів конкурсу «Обличчя Інвестора». ФОТО*
Обрали фіналістів конкурсу «Обличчя Інвестора». ФОТО*
Обрали фіналістів конкурсу «Обличчя Інвестора». ФОТО*

Діти:

Анна Борисюк
Соломія Павлючик
Давид Шутовський
Єгор Пашкевич
Обрали фіналістів конкурсу «Обличчя Інвестора». ФОТО*
Обрали фіналістів конкурсу «Обличчя Інвестора». ФОТО*
Обрали фіналістів конкурсу «Обличчя Інвестора». ФОТО*
Обрали фіналістів конкурсу «Обличчя Інвестора». ФОТО*

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«Просимо усіх фіналістів сконтактувати з нами за телефоном (050) 130-47-09 (Ірина Новосад) для підтвердження подальшої участі в конкурсі», – йдеться в повідомленні.

У будівельній компанії додають, що переможців оберуть незабаром за допомогою онлайн-голосування на сторінці Будівельна компанія Інвестор

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Теги: Інвестор
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