Обрали фіналістів конкурсу «Обличчя Інвестора». ФОТО*
Сьогодні, 15:55
У будівельній компанії «Інвестор» визначили фіналістів конкурсу «Обличчя Інвестора».
Про це йдеться в дописі на сторінці будівельної компанії у Facebook, передає Перший.
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Так, фіналістами та фіналістками стали:
Дівчата:
Мирослава Буденчук
Крикун Марія
Олена Григоренко
Діана Савчук
Діти:
Анна Борисюк
Соломія Павлючик
Давид Шутовський
Єгор Пашкевич
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«Просимо усіх фіналістів сконтактувати з нами за телефоном (050) 130-47-09 (Ірина Новосад) для підтвердження подальшої участі в конкурсі», – йдеться в повідомленні.
У будівельній компанії додають, що переможців оберуть незабаром за допомогою онлайн-голосування на сторінці Будівельна компанія Інвестор
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Про це йдеться в дописі на сторінці будівельної компанії у Facebook, передає Перший.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Обличчя Інвестора»: повідомили результати першого етапу
Так, фіналістами та фіналістками стали:
Дівчата:
Мирослава Буденчук
Крикун Марія
Олена Григоренко
Діана Савчук
Діти:
Анна Борисюк
Соломія Павлючик
Давид Шутовський
Єгор Пашкевич
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Другий етап конкурсу «Обличчя Інвестора»: як це було. ФОТО
«Просимо усіх фіналістів сконтактувати з нами за телефоном (050) 130-47-09 (Ірина Новосад) для підтвердження подальшої участі в конкурсі», – йдеться в повідомленні.
У будівельній компанії додають, що переможців оберуть незабаром за допомогою онлайн-голосування на сторінці Будівельна компанія Інвестор
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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