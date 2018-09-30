Укранців, які отримали паспорт іншої країни, потрібно позбавити права обирати, – Ігор Лапін





Так, нещодавно, в Інтернеті з’явилось відео процедури отримання закарпатцями паспорта Угорщини, яке супроводжувалось інструкціями – не повідомляти про отримання документів українській владі, пише



«Служити і захищати» – промовляли українці присягаючи на вірність іншій державі.



В цей же час уряд Чехії розглядає проект закону, яке дозволить українцям здобувати паспорт Чехії за спрощеною процедурою.



Якщо закон набуде чинності, претенденти на чеське громадянство можуть його отримати на підставі документа, який підтверджує втрату чеського або чехословацького громадянства одним із батьків, або ж дідусем чи бабусею.



Це дає можливість багатьом закарпатцям претендувати на громадянство Чехії, оскільки Закарпаття під назвою Підкарпатська Русь перебувала у складі Чехословаччини з 1919 до 1938 року.



Народний депутат України Ігор Лапін вважає, що отримання подвійного громадянства нагадує вже сумнозвісний сценарій Росії з Кримом.



«Я вважаю, що українців, які отримали паспорт іншої країни, потрібно позбавити права обирати та бути обраними. Отримуючи інше громадянство, вони присягають захищати і служити країні. Угорщина є проросійською, повністю співпрацює з Росією, і представляє їхні інтереси. То, в разі потреби, наші українці з угорським громадянством, кого захищатимуть? На чиїй стороні воюватимуть?», – сказав Лапін в коментарях для ВАРу.



«Якщо їм дозволити голосувати на виборах або ж дати можливість балатуватись в раду різних рівнів, то кого вони нам обиратимуть, чи що наголосують для держави України? Українці, які мають подвійні громадянства повинні бути позбавленні привілеїв брати участь у виборах», – додав нардеп.



Народний обранець зазначив, що потрібно згадати що ми українці і підтримуватиме проект закону №6175 «Про внесення змін до Закону України “Про громадянство України” щодо реалізації права змінити громадянство»



«Повинні бути чітко прописані підстави для втрати громадянства України: використання виборчого права або іншого, яке надає іноземна держава; використання іноземного паспорта на кордонні; не здав іноземний паспорт», – підсумував Ігор Лапін.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Все більше українців здобувають подвійне громадянство, отримуючи паспорт сусідньої держави.Так, нещодавно, в Інтернеті з’явилось відео процедури отримання закарпатцями паспорта Угорщини, яке супроводжувалось інструкціями – не повідомляти про отримання документів українській владі, пише ВАР «Служити і захищати» – промовляли українці присягаючи на вірність іншій державі.В цей же час уряд Чехії розглядає проект закону, яке дозволить українцям здобувати паспорт Чехії за спрощеною процедурою.Якщо закон набуде чинності, претенденти на чеське громадянство можуть його отримати на підставі документа, який підтверджує втрату чеського або чехословацького громадянства одним із батьків, або ж дідусем чи бабусею.Це дає можливість багатьом закарпатцям претендувати на громадянство Чехії, оскільки Закарпаття під назвою Підкарпатська Русь перебувала у складі Чехословаччини з 1919 до 1938 року.Народний депутат Українивважає, що отримання подвійного громадянства нагадує вже сумнозвісний сценарій Росії з Кримом.«Я вважаю, що українців, які отримали паспорт іншої країни, потрібно позбавити права обирати та бути обраними. Отримуючи інше громадянство, вони присягають захищати і служити країні. Угорщина є проросійською, повністю співпрацює з Росією, і представляє їхні інтереси. То, в разі потреби, наші українці з угорським громадянством, кого захищатимуть? На чиїй стороні воюватимуть?», – сказав Лапін в коментарях для ВАРу.«Якщо їм дозволити голосувати на виборах або ж дати можливість балатуватись в раду різних рівнів, то кого вони нам обиратимуть, чи що наголосують для держави України? Українці, які мають подвійні громадянства повинні бути позбавленні привілеїв брати участь у виборах», – додав нардеп.Народний обранець зазначив, що потрібно згадати що ми українці і підтримуватиме проект закону №6175 «Про внесення змін до Закону України “Про громадянство України” щодо реалізації права змінити громадянство»«Повинні бути чітко прописані підстави для втрати громадянства України: використання виборчого права або іншого, яке надає іноземна держава; використання іноземного паспорта на кордонні; не здав іноземний паспорт», – підсумував Ігор Лапін.

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