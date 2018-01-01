У Луцьку зловили наркомана з краденими поштовими скриньками. ФОТО





Про це повідомили у прес-службі муніципалів у Facebook.



Чоловіки несли в руках поштові скриньки.



На місце події муніципали викликали працівників патрульної поліції, які затримали одного із підозрілих чоловіків.



Муніципали просять лучан, які впізнають свої поштові скриньки, звернутися до департаменту муніципальної варти за адресою: м. Луцьк, вул. Б. Хмельницького, 17.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Івана Мазепи, 14 виявили двої чоловіків у стані наркотичного сп'яніння.Про це повідомили у прес-службі муніципалів у Facebook.Чоловіки несли в руках поштові скриньки.На місце події муніципали викликали працівників патрульної поліції, які затримали одного із підозрілих чоловіків.Муніципали просять лучан, які впізнають свої поштові скриньки, звернутися до департаменту муніципальної варти за адресою: м. Луцьк, вул. Б. Хмельницького, 17.

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