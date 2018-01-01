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У Луцьку зловили наркомана з краденими поштовими скриньками. ФОТО

У Луцьку зловили наркомана з краденими поштовими скриньками. ФОТО
У Луцьку на вулиці Івана Мазепи, 14 виявили двої чоловіків у стані наркотичного сп'яніння.

Про це повідомили у прес-службі муніципалів у Facebook.

Чоловіки несли в руках поштові скриньки.

На місце події муніципали викликали працівників патрульної поліції, які затримали одного із підозрілих чоловіків.

Муніципали просять лучан, які впізнають свої поштові скриньки, звернутися до департаменту муніципальної варти за адресою: м. Луцьк, вул. Б. Хмельницького, 17.
У Луцьку зловили наркомана з краденими поштовими скриньками. ФОТО
У Луцьку зловили наркомана з краденими поштовими скриньками. ФОТО

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Теги: муніципали, благоустрій, алкоголь, Луцьк
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