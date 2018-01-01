Обрали нового керівника рожищенської «Солідарності». ФОТО

Інна Сергійчук – заступник голови Рожищенської РДА.



Про це стало відомо у неділю, 30 вересня, під час конференції районного осередку, – пише інтернет-видання



Подія відбулася за участю заступника голови Волинської обласної організації БПП "Солідарність" Сергія Григоренка у неділю, 30 вересня.



"Люди, які мають авторитет на місцях, стають керівниками осередків, це нормально. Тому ми йдемо з упевненістю до президентських виборів, з хорошою командою, і будемо боротися за те, щоб Петро Олексійович Порошенко отримав мандат довіри від людей і на другий термін став Президентом України", – сказав, звертаючись до учасників зборів, Григоренко.



Нового голову обрали одноголосно. Зміни відбулися і в керівних органах Рожищенської районної організації партії. Разом з Інною Сергійчук до районної ради партії увійшли Віталій Котумай і Тетяна Назарук.



До контрольно-ревізійної комісії обрали Валентину Охрімчук, Катерину Куртяк та Світлану Бондарчук.



"Ця подія у районі мала давно відбутися, оскільки район у нас потужний, люди активні, займають активну громадську позицію. Але останнім часом у нас мало було діалогу безпосередньо в осередку «Солідарності». Тому те, що сьогодні відбулося, я сподіваюсь, позитивно вплине на майбутній розвиток нашої організації, на розвиток і вирішення проблем нашого району і держави загалом", – зазначила у виступі Інна Сергійчук.



До слова, колишній голова районної організації партії Леонтій Ткачук склав повноваження у зв'язку зі станом здоров'я.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рожищенській районній організації партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність" обрали нового голову. Нею стала– заступник голови Рожищенської РДА.Про це стало відомо у неділю, 30 вересня, під час конференції районного осередку, – пише інтернет-видання Волинь24 Подія відбулася за участю заступника голови Волинської обласної організації БПП "Солідарність"у неділю, 30 вересня."Люди, які мають авторитет на місцях, стають керівниками осередків, це нормально. Тому ми йдемо з упевненістю до президентських виборів, з хорошою командою, і будемо боротися за те, щоботримав мандат довіри від людей і на другий термін став Президентом України", – сказав, звертаючись до учасників зборів, Григоренко.Нового голову обрали одноголосно. Зміни відбулися і в керівних органах Рожищенської районної організації партії. Разом з Інною Сергійчук до районної ради партії увійшлиДо контрольно-ревізійної комісії обрали"Ця подія у районі мала давно відбутися, оскільки район у нас потужний, люди активні, займають активну громадську позицію. Але останнім часом у нас мало було діалогу безпосередньо в осередку «Солідарності». Тому те, що сьогодні відбулося, я сподіваюсь, позитивно вплине на майбутній розвиток нашої організації, на розвиток і вирішення проблем нашого району і держави загалом", – зазначила у виступі Інна Сергійчук.До слова, колишній голова районної організації партіїсклав повноваження у зв'язку зі станом здоров'я.

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