Обрали нового керівника рожищенської «Солідарності». ФОТО
Сьогодні, 17:13
У Рожищенській районній організації партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність" обрали нового голову. Нею стала Інна Сергійчук – заступник голови Рожищенської РДА.
Про це стало відомо у неділю, 30 вересня, під час конференції районного осередку, – пише інтернет-видання Волинь24.
Подія відбулася за участю заступника голови Волинської обласної організації БПП "Солідарність" Сергія Григоренка у неділю, 30 вересня.
"Люди, які мають авторитет на місцях, стають керівниками осередків, це нормально. Тому ми йдемо з упевненістю до президентських виборів, з хорошою командою, і будемо боротися за те, щоб Петро Олексійович Порошенко отримав мандат довіри від людей і на другий термін став Президентом України", – сказав, звертаючись до учасників зборів, Григоренко.
Нового голову обрали одноголосно. Зміни відбулися і в керівних органах Рожищенської районної організації партії. Разом з Інною Сергійчук до районної ради партії увійшли Віталій Котумай і Тетяна Назарук.
До контрольно-ревізійної комісії обрали Валентину Охрімчук, Катерину Куртяк та Світлану Бондарчук.
"Ця подія у районі мала давно відбутися, оскільки район у нас потужний, люди активні, займають активну громадську позицію. Але останнім часом у нас мало було діалогу безпосередньо в осередку «Солідарності». Тому те, що сьогодні відбулося, я сподіваюсь, позитивно вплине на майбутній розвиток нашої організації, на розвиток і вирішення проблем нашого району і держави загалом", – зазначила у виступі Інна Сергійчук.
До слова, колишній голова районної організації партії Леонтій Ткачук склав повноваження у зв'язку зі станом здоров'я.
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Про це стало відомо у неділю, 30 вересня, під час конференції районного осередку, – пише інтернет-видання Волинь24.
Подія відбулася за участю заступника голови Волинської обласної організації БПП "Солідарність" Сергія Григоренка у неділю, 30 вересня.
"Люди, які мають авторитет на місцях, стають керівниками осередків, це нормально. Тому ми йдемо з упевненістю до президентських виборів, з хорошою командою, і будемо боротися за те, щоб Петро Олексійович Порошенко отримав мандат довіри від людей і на другий термін став Президентом України", – сказав, звертаючись до учасників зборів, Григоренко.
Нового голову обрали одноголосно. Зміни відбулися і в керівних органах Рожищенської районної організації партії. Разом з Інною Сергійчук до районної ради партії увійшли Віталій Котумай і Тетяна Назарук.
До контрольно-ревізійної комісії обрали Валентину Охрімчук, Катерину Куртяк та Світлану Бондарчук.
"Ця подія у районі мала давно відбутися, оскільки район у нас потужний, люди активні, займають активну громадську позицію. Але останнім часом у нас мало було діалогу безпосередньо в осередку «Солідарності». Тому те, що сьогодні відбулося, я сподіваюсь, позитивно вплине на майбутній розвиток нашої організації, на розвиток і вирішення проблем нашого району і держави загалом", – зазначила у виступі Інна Сергійчук.
До слова, колишній голова районної організації партії Леонтій Ткачук склав повноваження у зв'язку зі станом здоров'я.
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