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Обрали нового керівника рожищенської «Солідарності». ФОТО

Обрали нового керівника рожищенської «Солідарності». ФОТО
У Рожищенській районній організації партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність" обрали нового голову. Нею стала Інна Сергійчук – заступник голови Рожищенської РДА.

Про це стало відомо у неділю, 30 вересня, під час конференції районного осередку, – пише інтернет-видання Волинь24.

Подія відбулася за участю заступника голови Волинської обласної організації БПП "Солідарність" Сергія Григоренка у неділю, 30 вересня.

"Люди, які мають авторитет на місцях, стають керівниками осередків, це нормально. Тому ми йдемо з упевненістю до президентських виборів, з хорошою командою, і будемо боротися за те, щоб Петро Олексійович Порошенко отримав мандат довіри від людей і на другий термін став Президентом України", – сказав, звертаючись до учасників зборів, Григоренко.

Нового голову обрали одноголосно. Зміни відбулися і в керівних органах Рожищенської районної організації партії. Разом з Інною Сергійчук до районної ради партії увійшли Віталій Котумай і Тетяна Назарук.

До контрольно-ревізійної комісії обрали Валентину Охрімчук, Катерину Куртяк та Світлану Бондарчук.

"Ця подія у районі мала давно відбутися, оскільки район у нас потужний, люди активні, займають активну громадську позицію. Але останнім часом у нас мало було діалогу безпосередньо в осередку «Солідарності». Тому те, що сьогодні відбулося, я сподіваюсь, позитивно вплине на майбутній розвиток нашої організації, на розвиток і вирішення проблем нашого району і держави загалом", – зазначила у виступі Інна Сергійчук.

До слова, колишній голова районної організації партії Леонтій Ткачук склав повноваження у зв'язку зі станом здоров'я.
Обрали нового керівника рожищенської «Солідарності». ФОТО
Обрали нового керівника рожищенської «Солідарності». ФОТО
Обрали нового керівника рожищенської «Солідарності». ФОТО
Обрали нового керівника рожищенської «Солідарності». ФОТО
Обрали нового керівника рожищенської «Солідарності». ФОТО

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Теги: Солідарність, Григоренко, Волинь, Рожище, Сергійчук
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