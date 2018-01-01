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Поки мама гуляла з подругою: педофіл декілька годин гвалтував дитину

Поки мама гуляла з подругою: педофіл декілька годин гвалтував дитину
В одному з містечок Одещини чоловік із психічними розладами декілька годин ґвалтував 8-річного хлопчика, поки його мати гуляла з подругою та вживала алкоголь.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції області, передає ТСН.

"На одній із вулиць до дитини підійшов незнайомий чоловік та почав розмову, а потім відвів за гаражі, де намагався вступити з ним у статевий зв’язок неприроднім способом. Після невдалої спроби зловмисник повів дитину до багатоповерхового будинку, в якому мешкав, піднявся з ним на технічний поверх у ліфтову, де протягом кількох годин бив та ґвалтував у неприродній спосіб. Після чого спустився у свою квартиру та ліг відпочивати", - йдеться у повідомленні.

За даними поліції, до правоохоронців хлопчика привела випадкова перехожа, яка помітила дитину, що вранці сама йшла вулицею і вирішила супроводити до дому, а дорогою той розповів їй, що сталося.

Правоохоронці одразу встановили особу матері хлопчика, яка запевнила, що помітила відсутність дитини, але не хотіла "турбувати правоохоронців вночі", та розпочали пошуки зловмисника, який вранці втік до іншого населеного пункту.

"За лічені години його місцеперебування було встановлено, а його самого доправлено до відділення поліції. Наразі з 35-річним чоловіком проводяться слідчі дії. Зловмисник дає свідчення. Встановлено, що чоловік раніше судимий, має психічні розлади та перебуває на обліку у лікарів", - додали поліцейські.

Як з’ясувалося, у день трагедії жінка вже була притягнута до адміністративної відповідальності за те, що систематично не виконувала свої обов’язки з виховання сина. Родина хлопця перебувала на обліках у відповідних службах.

Наразі працівники поліції направили подання в службу у справах дітей щодо вирішення питання позбавлення жінки батьківських прав. Відкрито кримінальне провадження за ст.153 (Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом) Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчі дії.

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Теги: Одещина, скандал, злочин, поліція, гвалтування
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