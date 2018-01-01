На Волині відкрили новий храм. ФОТО





Про це пише



30 вересня у стінах нової церкви зібралися маневичани, жителі району та навіть гості з Ізраїлю. Зі щирою молитвою на свято приїхали священики з Рівненщини, Любешівського, Камінь-Каширського, Ківерцівського, Ковельського, Локачинського районів та з Колок.



Спочатку службу провели у старому маленькому дерев’яному храмі, а потім святковою ходою разом із прихожанами зайшли до нового.



Особливістю цієї церкви є центральна люстра, на якій між лампочками зображений герб України. Після спільної молитви священики освятили стіни храму.



Далі на гостей чекали шашлик, куліш, солодощі, а також справжнісінькі козаки, які зауважили, що ще з давніх-давен для них була важливою церква, тому стрільбою з гармати вони привітали прихожан.



До слова, на території церкви облаштували ще й невеличкий дитячий майданчик.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селищі Маневичі відкрили храм УПЦ КП «Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії».Про це пише Перший 30 вересня у стінах нової церкви зібралися маневичани, жителі району та навіть гості з Ізраїлю. Зі щирою молитвою на свято приїхали священики з Рівненщини, Любешівського, Камінь-Каширського, Ківерцівського, Ковельського, Локачинського районів та з Колок.Спочатку службу провели у старому маленькому дерев’яному храмі, а потім святковою ходою разом із прихожанами зайшли до нового.Особливістю цієї церкви є центральна люстра, на якій між лампочками зображений герб України. Після спільної молитви священики освятили стіни храму.Далі на гостей чекали шашлик, куліш, солодощі, а також справжнісінькі козаки, які зауважили, що ще з давніх-давен для них була важливою церква, тому стрільбою з гармати вони привітали прихожан.До слова, на території церкви облаштували ще й невеличкий дитячий майданчик.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію