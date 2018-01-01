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На Волині відкрили новий храм. ФОТО

На Волині відкрили новий храм. ФОТО
У селищі Маневичі відкрили храм УПЦ КП «Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії».

Про це пише Перший.

30 вересня у стінах нової церкви зібралися маневичани, жителі району та навіть гості з Ізраїлю. Зі щирою молитвою на свято приїхали священики з Рівненщини, Любешівського, Камінь-Каширського, Ківерцівського, Ковельського, Локачинського районів та з Колок.

Спочатку службу провели у старому маленькому дерев’яному храмі, а потім святковою ходою разом із прихожанами зайшли до нового.

Особливістю цієї церкви є центральна люстра, на якій між лампочками зображений герб України. Після спільної молитви священики освятили стіни храму.

Далі на гостей чекали шашлик, куліш, солодощі, а також справжнісінькі козаки, які зауважили, що ще з давніх-давен для них була важливою церква, тому стрільбою з гармати вони привітали прихожан.

До слова, на території церкви облаштували ще й невеличкий дитячий майданчик.
На Волині відкрили новий храм. ФОТО
На Волині відкрили новий храм. ФОТО
На Волині відкрили новий храм. ФОТО
На Волині відкрили новий храм. ФОТО
На Волині відкрили новий храм. ФОТО
На Волині відкрили новий храм. ФОТО
На Волині відкрили новий храм. ФОТО
На Волині відкрили новий храм. ФОТО
На Волині відкрили новий храм. ФОТО
На Волині відкрили новий храм. ФОТО
На Волині відкрили новий храм. ФОТО
На Волині відкрили новий храм. ФОТО

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Теги: церква, Волинь, Маневичі
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