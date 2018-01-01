Де у Луцьку не буде світла 1 жовтня
Сьогодні, 19:00
У Луцьку відключать декілька населених пунктів від електроенергії.
Про це повідомляє Луцька філія ПрАТ «Волиньобленерго», передає сайт Луцькради.
Отож, у понеділок, 1 жовтня, буде припинене електропостачання за такими адресами:
09:00-13:00 – вул. Конякіна, 29-33, вул. Кравчука, 13, 13А, 15, 15а, 15Д, 19;
13:00-17:00 – вул. Зацепи, 8, 10, 12, вул. Кравчука, 15ж, 17;
09:00-17:00 - вул. Володимирська, 3-51, вул. Вербова, вул. Революційна, вул. Тургенєва, вул. Старосільська, вул. Горіхова.
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Про це повідомляє Луцька філія ПрАТ «Волиньобленерго», передає сайт Луцькради.
Отож, у понеділок, 1 жовтня, буде припинене електропостачання за такими адресами:
09:00-13:00 – вул. Конякіна, 29-33, вул. Кравчука, 13, 13А, 15, 15а, 15Д, 19;
13:00-17:00 – вул. Зацепи, 8, 10, 12, вул. Кравчука, 15ж, 17;
09:00-17:00 - вул. Володимирська, 3-51, вул. Вербова, вул. Революційна, вул. Тургенєва, вул. Старосільська, вул. Горіхова.
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