Pianoбой вдруге виступить у луцькому «Промені»*

3 листопада о 19:00 у РЦ «Промінь» відбудеться концерт Pianoбой.Душевний артист у Промені виступатиме вже вдруге. Минулого року концерт Pianoбой був першим у Промені, тому для розважального центру це особлива подія.Неймовірна атмосфера, якісний звук, світло та душевні тексти. Цього року співак виступить з улюбленими хітами та дечим новим.Квитки на концерт можна придбати на сайті: promin.lutsk.ua або у касах РЦ «Промінь».Довідка: +380 (68) 525 90 09.