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Pianoбой вдруге виступить у луцькому «Промені»*

Pianoбой вдруге виступить у луцькому «Промені»*
3 листопада о 19:00 у РЦ «Промінь» відбудеться концерт Pianoбой.

Душевний артист у Промені виступатиме вже вдруге. Минулого року концерт Pianoбой був першим у Промені, тому для розважального центру це особлива подія.

Неймовірна атмосфера, якісний звук, світло та душевні тексти. Цього року співак виступить з улюбленими хітами та дечим новим.

Квитки на концерт можна придбати на сайті: promin.lutsk.ua або у касах РЦ «Промінь».

Довідка: +380 (68) 525 90 09.
Pianoбой вдруге виступить у луцькому «Промені»*

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Теги: РЦ «Промінь»
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