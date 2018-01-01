Pianoбой вдруге виступить у луцькому «Промені»*
Сьогодні, 20:59
3 листопада о 19:00 у РЦ «Промінь» відбудеться концерт Pianoбой.
Душевний артист у Промені виступатиме вже вдруге. Минулого року концерт Pianoбой був першим у Промені, тому для розважального центру це особлива подія.
Неймовірна атмосфера, якісний звук, світло та душевні тексти. Цього року співак виступить з улюбленими хітами та дечим новим.
Квитки на концерт можна придбати на сайті: promin.lutsk.ua або у касах РЦ «Промінь».
Довідка: +380 (68) 525 90 09.
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Душевний артист у Промені виступатиме вже вдруге. Минулого року концерт Pianoбой був першим у Промені, тому для розважального центру це особлива подія.
Неймовірна атмосфера, якісний звук, світло та душевні тексти. Цього року співак виступить з улюбленими хітами та дечим новим.
Квитки на концерт можна придбати на сайті: promin.lutsk.ua або у касах РЦ «Промінь».
Довідка: +380 (68) 525 90 09.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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