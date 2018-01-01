У селищі на Волині майже тиждень не прибирають зламану електроопору з дороги. ФОТО





Про це пише



Як розповіли місцеві мешканці виданню, після події приїхали електрики, перекинули кабелі, а опора так і лишилася на дорозі. Працівники кажуть, що немає чим її зрізати.



Зазначимо, що фото датується 30 вересня.



Місце нічим не обгороджене. Вночі вулиця не освітлюється.



«Чи довго ще лежатиме стовп майже серед дороги та створювати аварійну ситуацію?» – запитують у виданні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Любомлі на вулиці Вокзальній на дорогу впала електроопора. Минув майже тиждень, але її ніхто так і не забрав звідти.Про це пише БУГ Як розповіли місцеві мешканці виданню, після події приїхали електрики, перекинули кабелі, а опора так і лишилася на дорозі. Працівники кажуть, що немає чим її зрізати.Зазначимо, що фото датується 30 вересня.Місце нічим не обгороджене. Вночі вулиця не освітлюється.«Чи довго ще лежатиме стовп майже серед дороги та створювати аварійну ситуацію?» – запитують у виданні.

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