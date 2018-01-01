На Волині пройшов показ весільних ретро суконь. ФОТО
Сьогодні, 22:32
У Володимирі-Волинському у парку «Слов’янський» відбувся показ весільних суконь, у яких українські жінки, мешканки Володимир-Волинського району виходили заміж рік та навіть 60 років тому.
Дефіле у весільних сукнях організувала ГО «Creative studio», – пише БУГ.
Ідея провести ретроспективне дефіле в весільних сукнях належить організаторам фестивалю традиційної національної культури. Усі представлені на показі сукні зібрані у селах району і відновлені працівниками районного будинку культури.
Всього для показу було зібрано близько 30-ти суконь, які представили 15 дівчат-моделей. Дефілювали моделі під популярні українські пісні минулих років.
Модний показ сподобався глядачам різного віку. Особливо аплодували хлопці.
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Дефіле у весільних сукнях організувала ГО «Creative studio», – пише БУГ.
Ідея провести ретроспективне дефіле в весільних сукнях належить організаторам фестивалю традиційної національної культури. Усі представлені на показі сукні зібрані у селах району і відновлені працівниками районного будинку культури.
Всього для показу було зібрано близько 30-ти суконь, які представили 15 дівчат-моделей. Дефілювали моделі під популярні українські пісні минулих років.
Модний показ сподобався глядачам різного віку. Особливо аплодували хлопці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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