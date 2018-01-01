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На Волині відбувся показ весільних суконь різних епох. ФОТО

На Волині відбувся показ весільних суконь різних епох. ФОТО
У Володимирі-Волинському у парку «Слов’янський» відбувся показ весільних суконь, у яких українські жінки, мешканки Володимир-Волинського району виходили заміж рік та навіть 60 років тому.

Дефіле у весільних сукнях організувала ГО «Creative studio», – пише БУГ.

Ідея провести ретроспективне дефіле в весільних сукнях належить організаторам фестивалю традиційної національної культури. Усі представлені на показі сукні зібрані у селах району і відновлені працівниками районного будинку культури.

Всього для показу було зібрано близько 30-ти суконь, які представили 15 дівчат-моделей. Дефілювали моделі під популярні українські пісні минулих років.

Модний показ сподобався глядачам різного віку. Особливо аплодували хлопці.
На Волині відбувся показ весільних суконь різних епох. ФОТО

На Волині відбувся показ весільних суконь різних епох. ФОТО

На Волині відбувся показ весільних суконь різних епох. ФОТО

На Волині відбувся показ весільних суконь різних епох. ФОТО

На Волині відбувся показ весільних суконь різних епох. ФОТО

На Волині відбувся показ весільних суконь різних епох. ФОТО

На Волині відбувся показ весільних суконь різних епох. ФОТО

На Волині відбувся показ весільних суконь різних епох. ФОТО

На Волині відбувся показ весільних суконь різних епох. ФОТО

На Волині відбувся показ весільних суконь різних епох. ФОТО

На Волині відбувся показ весільних суконь різних епох. ФОТО

На Волині відбувся показ весільних суконь різних епох. ФОТО

На Волині відбувся показ весільних суконь різних епох. ФОТО

На Волині відбувся показ весільних суконь різних епох. ФОТО

На Волині відбувся показ весільних суконь різних епох. ФОТО

На Волині відбувся показ весільних суконь різних епох. ФОТО

На Волині відбувся показ весільних суконь різних епох. ФОТО

На Волині відбувся показ весільних суконь різних епох. ФОТО

На Волині відбувся показ весільних суконь різних епох. ФОТО

На Волині відбувся показ весільних суконь різних епох. ФОТО

На Волині відбувся показ весільних суконь різних епох. ФОТО

На Волині відбувся показ весільних суконь різних епох. ФОТО

На Волині відбувся показ весільних суконь різних епох. ФОТО

На Волині відбувся показ весільних суконь різних епох. ФОТО

На Волині відбувся показ весільних суконь різних епох. ФОТО

На Волині відбувся показ весільних суконь різних епох. ФОТО

На Волині відбувся показ весільних суконь різних епох. ФОТО

На Волині відбувся показ весільних суконь різних епох. ФОТО

На Волині відбувся показ весільних суконь різних епох. ФОТО

На Волині відбувся показ весільних суконь різних епох. ФОТО

На Волині відбувся показ весільних суконь різних епох. ФОТО

На Волині відбувся показ весільних суконь різних епох. ФОТО

На Волині відбувся показ весільних суконь різних епох. ФОТО

На Волині відбувся показ весільних суконь різних епох. ФОТО

На Волині відбувся показ весільних суконь різних епох. ФОТО

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Теги: весільна сукня, ретро, показ
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