Поляки звинувачують місцеву владу Волині та Львівщини в підтримці націоналістів





Заступник міністра закордонних справ Польщі Бартош Ціхоцький вважає, що місцева влада Львівської та Волинської областей підтримує націоналістичні рухи, і стурбований цією ситуацією.



Про це він розповів в інтерв'ю польському виданню Polska Agencja Prasowa. Про це пише



"З дедалі більшим занепокоєнням ми спостерігаємо за діяльністю регіональної влади, насамперед, у Львівській і Волинській областях. Чітка підтримка обласних адміністрацій націоналістичних кіл викликає заклопотаність з приводу правдивості заявленої прихильності по відношенню до нашої країни", - сказав Ціхоцький.



Він уточнює, що Україна не повинна порівнювати вбивства в 1940-х роках у Волинській області з вбивствами українців на сході Польщі."Домінантою в офіційній українській риториці є релятивізм злочину на Волині - наочним прикладом став візит президента Петра Порошенка в Сагрині 8 липня, в той час як відзначалася кругла річниця "кривавої неділі" в Луцьку за участю президента Анджея Дуди, - це не тільки важко прийняти для поляків, а й може стати викликом для демократизації України", - прокоментував Ціхоцький.



При цьому він заявляє, що в Польщі відсутня проблема дискримінації українців, незважаючи на протилежні повідомлення в українських ЗМІ.Також наразі, зі слів Ціхоцького, розвивається інтенсивне співробітництво між польськими та українськими істориками, архівістами та арт-реставраторами.



Ціхоцький зазначив, що всі спірні питання у відносинах Польщі та України мають бути терміново врегульовані для продовження повного співробітництва.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. МЗС Польщі заявляє про підтримку місцевою владою Львівської та Волинської областей націоналістичних рухів.Заступник міністра закордонних справ Польщівважає, що місцева влада Львівської та Волинської областей підтримує націоналістичні рухи, і стурбований цією ситуацією.Про це він розповів в інтерв'ю польському виданню Polska Agencja Prasowa. Про це пише Depo.Львів "З дедалі більшим занепокоєнням ми спостерігаємо за діяльністю регіональної влади, насамперед, у Львівській і Волинській областях. Чітка підтримка обласних адміністрацій націоналістичних кіл викликає заклопотаність з приводу правдивості заявленої прихильності по відношенню до нашої країни", - сказав Ціхоцький.Він уточнює, що Україна не повинна порівнювати вбивства в 1940-х роках у Волинській області з вбивствами українців на сході Польщі."Домінантою в офіційній українській риториці є релятивізм злочину на Волині - наочним прикладом став візит президентав Сагрині 8 липня, в той час як відзначалася кругла річниця "кривавої неділі" в Луцьку за участю президента, - це не тільки важко прийняти для поляків, а й може стати викликом для демократизації України", - прокоментував Ціхоцький.При цьому він заявляє, що в Польщі відсутня проблема дискримінації українців, незважаючи на протилежні повідомлення в українських ЗМІ.Також наразі, зі слів Ціхоцького, розвивається інтенсивне співробітництво між польськими та українськими істориками, архівістами та арт-реставраторами.Ціхоцький зазначив, що всі спірні питання у відносинах Польщі та України мають бути терміново врегульовані для продовження повного співробітництва.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію