Поляки звинувачують місцеву владу Волині та Львівщини в підтримці націоналістів
Сьогодні, 23:27
МЗС Польщі заявляє про підтримку місцевою владою Львівської та Волинської областей націоналістичних рухів.
Заступник міністра закордонних справ Польщі Бартош Ціхоцький вважає, що місцева влада Львівської та Волинської областей підтримує націоналістичні рухи, і стурбований цією ситуацією.
Про це він розповів в інтерв'ю польському виданню Polska Agencja Prasowa. Про це пише Depo.Львів.
"З дедалі більшим занепокоєнням ми спостерігаємо за діяльністю регіональної влади, насамперед, у Львівській і Волинській областях. Чітка підтримка обласних адміністрацій націоналістичних кіл викликає заклопотаність з приводу правдивості заявленої прихильності по відношенню до нашої країни", - сказав Ціхоцький.
Він уточнює, що Україна не повинна порівнювати вбивства в 1940-х роках у Волинській області з вбивствами українців на сході Польщі."Домінантою в офіційній українській риториці є релятивізм злочину на Волині - наочним прикладом став візит президента Петра Порошенка в Сагрині 8 липня, в той час як відзначалася кругла річниця "кривавої неділі" в Луцьку за участю президента Анджея Дуди, - це не тільки важко прийняти для поляків, а й може стати викликом для демократизації України", - прокоментував Ціхоцький.
При цьому він заявляє, що в Польщі відсутня проблема дискримінації українців, незважаючи на протилежні повідомлення в українських ЗМІ.Також наразі, зі слів Ціхоцького, розвивається інтенсивне співробітництво між польськими та українськими істориками, архівістами та арт-реставраторами.
Ціхоцький зазначив, що всі спірні питання у відносинах Польщі та України мають бути терміново врегульовані для продовження повного співробітництва.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Заступник міністра закордонних справ Польщі Бартош Ціхоцький вважає, що місцева влада Львівської та Волинської областей підтримує націоналістичні рухи, і стурбований цією ситуацією.
Про це він розповів в інтерв'ю польському виданню Polska Agencja Prasowa. Про це пише Depo.Львів.
"З дедалі більшим занепокоєнням ми спостерігаємо за діяльністю регіональної влади, насамперед, у Львівській і Волинській областях. Чітка підтримка обласних адміністрацій націоналістичних кіл викликає заклопотаність з приводу правдивості заявленої прихильності по відношенню до нашої країни", - сказав Ціхоцький.
Він уточнює, що Україна не повинна порівнювати вбивства в 1940-х роках у Волинській області з вбивствами українців на сході Польщі."Домінантою в офіційній українській риториці є релятивізм злочину на Волині - наочним прикладом став візит президента Петра Порошенка в Сагрині 8 липня, в той час як відзначалася кругла річниця "кривавої неділі" в Луцьку за участю президента Анджея Дуди, - це не тільки важко прийняти для поляків, а й може стати викликом для демократизації України", - прокоментував Ціхоцький.
При цьому він заявляє, що в Польщі відсутня проблема дискримінації українців, незважаючи на протилежні повідомлення в українських ЗМІ.Також наразі, зі слів Ціхоцького, розвивається інтенсивне співробітництво між польськими та українськими істориками, архівістами та арт-реставраторами.
Ціхоцький зазначив, що всі спірні питання у відносинах Польщі та України мають бути терміново врегульовані для продовження повного співробітництва.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Поляки звинувачують місцеву владу Волині та Львівщини в підтримці націоналістів
Сьогодні, 23:27
На Волині пройшов показ весільних ретро суконь. ФОТО
Сьогодні, 22:32
Волинь – в ТОПі найбагатших областей України
Сьогодні, 21:49
Pianoбой вдруге виступить у луцькому «Промені»*
Сьогодні, 20:59