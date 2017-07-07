вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку невідомі вкрали дорожні люки

У Луцьку невідомі вкрали дорожні люки
У Луцьку біля готельно-ресторанного комплексу “Срібні лелеки” невідомі покрали каналізаційні люки.

Про це пише Іван Долгіх на сторінці “Теревені про Луцьк” у Фейсбуці, пише Волинь 24.

“Напротив “Срібних лелек” потырили …водилы, поаккуратней там”, – наголошує автор та додає фото.

У Луцьку невідомі вкрали дорожні люки

У Луцьку невідомі вкрали дорожні люки

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: люк, дорога, крадіжка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пустовіт вкотре щедро преміював Поліщука і заступників
У Луцьку преміювали «Успішних педагогів». СПИСОК
Невідомий №3: у волинській божевільні живе чоловік без імені та документів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку невідомі вкрали дорожні люки
Сьогодні, 02:34
Волинських студентів навчали, як залучити кошти на власний проект
Сьогодні, 01:26
У рожищенському дитсадку відзначили Всесвітній день вихователя
Сьогодні, 00:42
Поляки звинувачують місцеву владу Волині та Львівщини в підтримці націоналістів
30 вересень, 23:27
На Волині відбувся показ весільних суконь різних епох. ФОТО
30 вересень, 22:32
Схожі новини
У Луцьку маркуватимуть люки, щоб запобігти крадіжкам. ФОТО У Луцьку маркуватимуть люки, щоб запобігти крадіжкам. ФОТО
18 липень, 09:11
На Волині у чоловіка поцупили каналізаційний люк На Волині у чоловіка поцупили каналізаційний люк
02 травень, 14:55
Лучани скаржаться на відкритий люк посеред дороги Лучани скаржаться на відкритий люк посеред дороги
26 березень, 15:52
Через крадіжку люка дві волинянки можуть «сісти» на 5 років Через крадіжку люка дві волинянки можуть «сісти» на 5 років
07 липень, 2017, 15:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку невідомі вкрали дорожні люки
Сьогодні, 02:34
 0
Волинських студентів навчали, як залучити кошти на власний проект
Сьогодні, 01:26
 0
У рожищенському дитсадку відзначили Всесвітній день вихователя
Сьогодні, 00:42
 0
Поляки звинувачують місцеву владу Волині та Львівщини в підтримці націоналістів
30 вересень, 23:27
 0
На Волині відбувся показ весільних суконь різних епох. ФОТО
30 вересень, 22:32
 0
Медіа
відео
1/8