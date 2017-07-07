У Луцьку невідомі вкрали дорожні люки





Про це пише Іван Долгіх на сторінці “Теревені про Луцьк” у Фейсбуці, пише



“Напротив “Срібних лелек” потырили …водилы, поаккуратней там”, – наголошує автор та додає фото.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку біля готельно-ресторанного комплексу “Срібні лелеки” невідомі покрали каналізаційні люки.Про це пишена сторінці “Теревені про Луцьк” у Фейсбуці, пише Волинь 24 “Напротив “Срібних лелек” потырили …водилы, поаккуратней там”, – наголошує автор та додає фото.

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