На чемпіонат з хортингу до Луцька приїхали спортсмени з кількох областей. ВІДЕО





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Спортсмени показали свої навики в чотирьох розділах: «показовий виступ», «форма», «двобій» та «сутичка».



Голова обласної федерації хортингу Сергій Пятіков каже: у чемпіонаті взяло участь близько сотні спортсменів із Луцька, Запоріжжя, Черкас та Рівного. З його слів, змагання дозволяють учасникам отримати спортивний розряд чи звання «Майстер спорту України».





Довідково:



Хортинг – вид спортивних єдиноборств, створений в Україні. Хортинг позиціонується не тільки як бойове мистецтво, а і як система комплексної фізичної підготовки, самовдосконалення, морального, духовного та культурного виховання, наближення до українських традицій.



Засновники цього виду спортивного єдиноборства пояснюють, що слово «хортинг» походить від назви острова Хортиця, де розташовувалася Запорізька Січ.



21 серпня 2009 року Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту, офіційно визнало хортинг як вид спорту.





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