Волинський телеканал змінює формат. ФОТО. ВІДЕО





Про це в себе на Михайло Кузьмич.



«Із завтрашнього дня UA: Волинь – у форматі 16:9 та з новими брендованими заставками!» – пише він.



«1 жовтня – відтепер особливий день для майже сотні телевізійників нашого каналу: новий логотип, оформлення телепродукту, свіжі ідеї, натхнення і нова естетика кадру. Для нас – це свято!» – додає він.



Крім того, Михайло Кузьмич анонсував нові рубрики для Телешоу «Ранок Нової Волині», канали Instagram @ua_volyn і Telegram https://t.me/uavolyn.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Телеканал UA:Волинь змінює формат.Про це в себе на сторінці у Facebook написав продюсер каналу«Із завтрашнього дня UA: Волинь – у форматі 16:9 та з новими брендованими заставками!» – пише він.«1 жовтня – відтепер особливий день для майже сотні телевізійників нашого каналу: новий логотип, оформлення телепродукту, свіжі ідеї, натхнення і нова естетика кадру. Для нас – це свято!» – додає він.Крім того, Михайло Кузьмич анонсував нові рубрики для Телешоу «Ранок Нової Волині», канали Instagram @ua_volyn і Telegram https://t.me/uavolyn.

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