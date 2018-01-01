Волинський телеканал змінює формат. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 04:19
Телеканал UA:Волинь змінює формат.
Про це в себе на сторінці у Facebook написав продюсер каналу Михайло Кузьмич.
«Із завтрашнього дня UA: Волинь – у форматі 16:9 та з новими брендованими заставками!» – пише він.
«1 жовтня – відтепер особливий день для майже сотні телевізійників нашого каналу: новий логотип, оформлення телепродукту, свіжі ідеї, натхнення і нова естетика кадру. Для нас – це свято!» – додає він.
Крім того, Михайло Кузьмич анонсував нові рубрики для Телешоу «Ранок Нової Волині», канали Instagram @ua_volyn і Telegram https://t.me/uavolyn.
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Про це в себе на сторінці у Facebook написав продюсер каналу Михайло Кузьмич.
«Із завтрашнього дня UA: Волинь – у форматі 16:9 та з новими брендованими заставками!» – пише він.
«1 жовтня – відтепер особливий день для майже сотні телевізійників нашого каналу: новий логотип, оформлення телепродукту, свіжі ідеї, натхнення і нова естетика кадру. Для нас – це свято!» – додає він.
Крім того, Михайло Кузьмич анонсував нові рубрики для Телешоу «Ранок Нової Волині», канали Instagram @ua_volyn і Telegram https://t.me/uavolyn.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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