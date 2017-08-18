вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинські школярі продавали солодощі заради благодійності

Волинські школярі продавали солодощі заради благодійності
Учні 5-11 класів приготували солодощі і продавали їх, а частину виручених коштів віддали на подарунки пенсіонерам.

Чого тільки не було на столах: торти, горішки, кекси, вафлі, піца, а скільки сортів різного печива. Діти виявили неабияку фантазію, - пише Район.Любомль.

Було гамірно, а біля столів вишикувалися черги. Учні, вчителі, працівники НВК – усі щось купували.

«Скоро День людей похилого віку. На ці гроші діти вирішили придбати подарунки стареньким», – повідомила педагог-організатор навчального закладу Ольга Романюк.
Волинські школярі продавали солодощі заради благодійності

Волинські школярі продавали солодощі заради благодійності

Волинські школярі продавали солодощі заради благодійності

Волинські школярі продавали солодощі заради благодійності

Волинські школярі продавали солодощі заради благодійності

Волинські школярі продавали солодощі заради благодійності

Волинські школярі продавали солодощі заради благодійності

Волинські школярі продавали солодощі заради благодійності

Волинські школярі продавали солодощі заради благодійності

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: школа, ярмарка, солодощі
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пустовіт вкотре щедро преміював Поліщука і заступників
У Луцьку преміювали «Успішних педагогів». СПИСОК
Невідомий №3: у волинській божевільні живе чоловік без імені та документів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Показали відео останніх секунд життя Захарченка
Сьогодні, 08:33
Волинські школярі продавали солодощі заради благодійності
Сьогодні, 07:25
У Луцьку мотоцикліст «влетів» у легковик. ФОТО
Сьогодні, 06:38
Іваничі: освятили оновлений пам’ятний знак на могилі вояків УПА
Сьогодні, 05:32
Волинський телеканал змінює формат. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 04:19
Схожі новини
У «ПортCity» розпочався шкільний ярмарок* У «ПортCity» розпочався шкільний ярмарок*
18 серпень, 2017, 16:34
На Волині невідомі похуліганили в школі На Волині невідомі похуліганили в школі
26 вересень, 17:25
Проект був просто красивим малюнком, – Савченко про волинську школу Проект був просто красивим малюнком, – Савченко про волинську школу
26 вересень, 11:25
Стоїть на болоті: у селі на Волині просять грошей на ремонт школи Стоїть на болоті: у селі на Волині просять грошей на ремонт школи
26 вересень, 10:56
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Показали відео останніх секунд життя Захарченка
Сьогодні, 08:33
 0
Волинські школярі продавали солодощі заради благодійності
Сьогодні, 07:25
 0
У Луцьку мотоцикліст «влетів» у легковик. ФОТО
Сьогодні, 06:38
 0
Іваничі: освятили оновлений пам’ятний знак на могилі вояків УПА
Сьогодні, 05:32
 0
Волинський телеканал змінює формат. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 04:19
 0
Медіа
відео
1/8