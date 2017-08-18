Волинські школярі продавали солодощі заради благодійності





Чого тільки не було на столах: торти, горішки, кекси, вафлі, піца, а скільки сортів різного печива. Діти виявили неабияку фантазію, -



Було гамірно, а біля столів вишикувалися черги. Учні, вчителі, працівники НВК – усі щось купували.



«Скоро День людей похилого віку. На ці гроші діти вирішили придбати подарунки стареньким», – повідомила педагог-організатор навчального закладу Ольга Романюк.



















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учні 5-11 класів приготували солодощі і продавали їх, а частину виручених коштів віддали на подарунки пенсіонерам.Чого тільки не було на столах: торти, горішки, кекси, вафлі, піца, а скільки сортів різного печива. Діти виявили неабияку фантазію, - пише Район.Любомль.Було гамірно, а біля столів вишикувалися черги. Учні, вчителі, працівники НВК – усі щось купували.«Скоро День людей похилого віку. На ці гроші діти вирішили придбати подарунки стареньким», – повідомила педагог-організатор навчального закладу

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