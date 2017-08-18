Волинські школярі продавали солодощі заради благодійності
Сьогодні, 07:25
Учні 5-11 класів приготували солодощі і продавали їх, а частину виручених коштів віддали на подарунки пенсіонерам.
Чого тільки не було на столах: торти, горішки, кекси, вафлі, піца, а скільки сортів різного печива. Діти виявили неабияку фантазію, - пише Район.Любомль.
Було гамірно, а біля столів вишикувалися черги. Учні, вчителі, працівники НВК – усі щось купували.
«Скоро День людей похилого віку. На ці гроші діти вирішили придбати подарунки стареньким», – повідомила педагог-організатор навчального закладу Ольга Романюк.
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Чого тільки не було на столах: торти, горішки, кекси, вафлі, піца, а скільки сортів різного печива. Діти виявили неабияку фантазію, - пише Район.Любомль.
Було гамірно, а біля столів вишикувалися черги. Учні, вчителі, працівники НВК – усі щось купували.
«Скоро День людей похилого віку. На ці гроші діти вирішили придбати подарунки стареньким», – повідомила педагог-організатор навчального закладу Ольга Романюк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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