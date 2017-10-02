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Іваничі: освятили оновлений пам’ятний знак на могилі вояків УПА

Іваничі: освятили оновлений пам’ятний знак на могилі вояків УПА
В останню неділю вересня в селищі Іваничі відбулася поминальна панахида на могилі трьом невідомим воякам УПА.

Про це повідомляє власкор “ВолиньUA”.

Сьогодні, 30 вересня, в Іваничах відслужили поминальну панахиду на могилі невідомим воїнам УПА настоятелі Свято-Покровського храму Іванич отці Андрій та Василь. Вони також освятили оновлений пам’ятний знак.

Його встановили з ініціативи голови районної ради, свободівця Андрія Бадзюня за підтримки депутатів райради.

Під час виступу Андрій Бадзюнь подякував усім, хто взяв участь у реставрації цього місця, тим людям, які всі роки доглядали за могилою і бережуть історію нашого краю.

В урочистостях також взяв участь ветеран УПА Сергій Міліщук, жителі селища.
Іваничі: освятили оновлений пам’ятний знак на могилі вояків УПА

Іваничі: освятили оновлений пам’ятний знак на могилі вояків УПА

Іваничі: освятили оновлений пам’ятний знак на могилі вояків УПА

Іваничі: освятили оновлений пам’ятний знак на могилі вояків УПА


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Теги: памятник, УПА, освячення
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