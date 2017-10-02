Іваничі: освятили оновлений пам’ятний знак на могилі вояків УПА

В останню неділю вересня в селищі Іваничі відбулася поминальна панахида на могилі трьом невідомим воякам УПА.Про це повідомляє власкор “ВолиньUA”.Сьогодні, 30 вересня, в Іваничах відслужили поминальну панахиду на могилі невідомим воїнам УПА настоятелі Свято-Покровського храму Іваничта. Вони також освятили оновлений пам’ятний знак.Його встановили з ініціативи голови районної ради, свободівцяза підтримки депутатів райради.Під час виступу Андрій Бадзюнь подякував усім, хто взяв участь у реставрації цього місця, тим людям, які всі роки доглядали за могилою і бережуть історію нашого краю.В урочистостях також взяв участь ветеран УПА, жителі селища.