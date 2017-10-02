Іваничі: освятили оновлений пам’ятний знак на могилі вояків УПА
Сьогодні, 05:32
В останню неділю вересня в селищі Іваничі відбулася поминальна панахида на могилі трьом невідомим воякам УПА.
Про це повідомляє власкор “ВолиньUA”.
Сьогодні, 30 вересня, в Іваничах відслужили поминальну панахиду на могилі невідомим воїнам УПА настоятелі Свято-Покровського храму Іванич отці Андрій та Василь. Вони також освятили оновлений пам’ятний знак.
Його встановили з ініціативи голови районної ради, свободівця Андрія Бадзюня за підтримки депутатів райради.
Під час виступу Андрій Бадзюнь подякував усім, хто взяв участь у реставрації цього місця, тим людям, які всі роки доглядали за могилою і бережуть історію нашого краю.
В урочистостях також взяв участь ветеран УПА Сергій Міліщук, жителі селища.
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Про це повідомляє власкор “ВолиньUA”.
Сьогодні, 30 вересня, в Іваничах відслужили поминальну панахиду на могилі невідомим воїнам УПА настоятелі Свято-Покровського храму Іванич отці Андрій та Василь. Вони також освятили оновлений пам’ятний знак.
Його встановили з ініціативи голови районної ради, свободівця Андрія Бадзюня за підтримки депутатів райради.
Під час виступу Андрій Бадзюнь подякував усім, хто взяв участь у реставрації цього місця, тим людям, які всі роки доглядали за могилою і бережуть історію нашого краю.
В урочистостях також взяв участь ветеран УПА Сергій Міліщук, жителі селища.
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