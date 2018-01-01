У Луцьку мотоцикліст «влетів» у легковик. ФОТО









За словами свідків, водій легковика, що рухався у напрямку вулиці Винниченка із Степана Бандери, не дав дорогу мотоциклісту, як того вимагає знак на перехресті. В результаті трапилося зіткнення.



Мотоцикліст та його пасажирка були в шоломах. Зі слів очевидців, вони обоє отримали незначні травми, і загрози їх життю нема. Автомобіль має жеякі механічні ушкодження.



На місці події працює патрульна поліція.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. ДТП на вулиці Винниченка у Луцьку трапилася ввечері у неділю, 30 вересня. Повідомляє Район.Луцьк.За словами свідків, водій легковика, що рухався у напрямку вулиці Винниченка із Степана Бандери, не дав дорогу мотоциклісту, як того вимагає знак на перехресті. В результаті трапилося зіткнення.Мотоцикліст та його пасажирка були в шоломах. Зі слів очевидців, вони обоє отримали незначні травми, і загрози їх життю нема. Автомобіль має жеякі механічні ушкодження.На місці події працює патрульна поліція.

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