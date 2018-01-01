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У Луцьку мотоцикліст «влетів» у легковик. ФОТО

У Луцьку мотоцикліст «влетів» у легковик. ФОТО
ДТП на вулиці Винниченка у Луцьку трапилася ввечері у неділю, 30 вересня.

Повідомляє Район.Луцьк.

За словами свідків, водій легковика, що рухався у напрямку вулиці Винниченка із Степана Бандери, не дав дорогу мотоциклісту, як того вимагає знак на перехресті. В результаті трапилося зіткнення.

Мотоцикліст та його пасажирка були в шоломах. Зі слів очевидців, вони обоє отримали незначні травми, і загрози їх життю нема. Автомобіль має жеякі механічні ушкодження.

На місці події працює патрульна поліція.
У Луцьку мотоцикліст «влетів» у легковик. ФОТО

У Луцьку мотоцикліст «влетів» у легковик. ФОТО

У Луцьку мотоцикліст «влетів» у легковик. ФОТО

У Луцьку мотоцикліст «влетів» у легковик. ФОТО

У Луцьку мотоцикліст «влетів» у легковик. ФОТО


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Теги: аварія, мотоцикл, Винниченка
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