У Луцьку мотоцикліст «влетів» у легковик. ФОТО
Сьогодні, 06:38
ДТП на вулиці Винниченка у Луцьку трапилася ввечері у неділю, 30 вересня.
Повідомляє Район.Луцьк.
За словами свідків, водій легковика, що рухався у напрямку вулиці Винниченка із Степана Бандери, не дав дорогу мотоциклісту, як того вимагає знак на перехресті. В результаті трапилося зіткнення.
Мотоцикліст та його пасажирка були в шоломах. Зі слів очевидців, вони обоє отримали незначні травми, і загрози їх життю нема. Автомобіль має жеякі механічні ушкодження.
На місці події працює патрульна поліція.
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Повідомляє Район.Луцьк.
За словами свідків, водій легковика, що рухався у напрямку вулиці Винниченка із Степана Бандери, не дав дорогу мотоциклісту, як того вимагає знак на перехресті. В результаті трапилося зіткнення.
Мотоцикліст та його пасажирка були в шоломах. Зі слів очевидців, вони обоє отримали незначні травми, і загрози їх життю нема. Автомобіль має жеякі механічні ушкодження.
На місці події працює патрульна поліція.
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