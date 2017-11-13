У рожищенському парку, вперше за роки Незалежності, відновлюють освітлення. ФОТО
Сьогодні, 08:46
У Рожищі розпочали роботи з освітлення парку.
Неодноразово на сесіях міськради піднімалося питання щодо освітлення парку поблизу Рожищенської міської ради, - пише Район.Рожище.
Дійсно, в темну пору доби цією територією рожищанам незручно пересуватися. Варто зауважити, що за роки Незалежності в парку так і не відновили освітлення.
Тому вирішення цієї проблеми стояло на особливому контролі в міській раді. При першій можливості була виготовлена необхідна проектна документація й нині ведуться роботи з відновлення вуличного освітлення.
Наразі спеціалісти встановили анкера до яких будуть прикріплюватися освітлювальні опори. У парку буде встановлено 20 світлоточок.
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Неодноразово на сесіях міськради піднімалося питання щодо освітлення парку поблизу Рожищенської міської ради, - пише Район.Рожище.
Дійсно, в темну пору доби цією територією рожищанам незручно пересуватися. Варто зауважити, що за роки Незалежності в парку так і не відновили освітлення.
Тому вирішення цієї проблеми стояло на особливому контролі в міській раді. При першій можливості була виготовлена необхідна проектна документація й нині ведуться роботи з відновлення вуличного освітлення.
Наразі спеціалісти встановили анкера до яких будуть прикріплюватися освітлювальні опори. У парку буде встановлено 20 світлоточок.
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