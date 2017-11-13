У рожищенському парку, вперше за роки Незалежності, відновлюють освітлення. ФОТО





Неодноразово на сесіях міськради піднімалося питання щодо освітлення парку поблизу Рожищенської міської ради, -



Дійсно, в темну пору доби цією територією рожищанам незручно пересуватися. Варто зауважити, що за роки Незалежності в парку так і не відновили освітлення.



Тому вирішення цієї проблеми стояло на особливому контролі в міській раді. При першій можливості була виготовлена необхідна проектна документація й нині ведуться роботи з відновлення вуличного освітлення.



Наразі спеціалісти встановили анкера до яких будуть прикріплюватися освітлювальні опори. У парку буде встановлено 20 світлоточок.



















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рожищі розпочали роботи з освітлення парку.Неодноразово на сесіях міськради піднімалося питання щодо освітлення парку поблизу Рожищенської міської ради, - пише Район.Рожище.Дійсно, в темну пору доби цією територією рожищанам незручно пересуватися. Варто зауважити, що за роки Незалежності в парку так і не відновили освітлення.Тому вирішення цієї проблеми стояло на особливому контролі в міській раді. При першій можливості була виготовлена необхідна проектна документація й нині ведуться роботи з відновлення вуличного освітлення.Наразі спеціалісти встановили анкера до яких будуть прикріплюватися освітлювальні опори. У парку буде встановлено 20 світлоточок.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію