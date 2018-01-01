Показали відео останніх секунд життя Захарченка

Олександр Захарченко.



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На відео, розміщеному на сторінці телеканалу в YouTube - запис із зовнішніх і внутрішніх камер спостереження, який зроблено за кілька хвилин до вибуху в кафе, куди ватажок бойовиків приїхав у супроводі охорони.



На відео видно, як до будівлі "Сепара" під'їхали кілька позашляховиків, в одному з яких перебував Захарченко. У супроводі охорони він попрямував до входу в кафе. Першим туди зайшов один з охоронців Захарченка, щоб перевірити приміщення.



На записі, зробленому всередині приміщення, видно, що перед Захарченком відкривають двері і він входить до кафе і в цю ж мить лунає вибух. Момент вибуху зафіксовано камерою, встановленою ззовні кафе.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В ефірі телеканалу "Росія-1" продемонстрували відео з камер відеоспостереження, нібито встановлених у донецькому кафе "Сепар", де 31 серпня внаслідок вибуху загинув ватажок бойовиків ОРДОПро це пише УНІАН На відео, розміщеному на сторінці телеканалу в YouTube - запис із зовнішніх і внутрішніх камер спостереження, який зроблено за кілька хвилин до вибуху в кафе, куди ватажок бойовиків приїхав у супроводі охорони.На відео видно, як до будівлі "Сепара" під'їхали кілька позашляховиків, в одному з яких перебував Захарченко. У супроводі охорони він попрямував до входу в кафе. Першим туди зайшов один з охоронців Захарченка, щоб перевірити приміщення.На записі, зробленому всередині приміщення, видно, що перед Захарченком відкривають двері і він входить до кафе і в цю ж мить лунає вибух. Момент вибуху зафіксовано камерою, встановленою ззовні кафе.

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