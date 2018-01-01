Показали відео останніх секунд життя Захарченка
Сьогодні, 08:33
В ефірі телеканалу "Росія-1" продемонстрували відео з камер відеоспостереження, нібито встановлених у донецькому кафе "Сепар", де 31 серпня внаслідок вибуху загинув ватажок бойовиків ОРДО Олександр Захарченко.
Про це пише УНІАН.
На відео, розміщеному на сторінці телеканалу в YouTube - запис із зовнішніх і внутрішніх камер спостереження, який зроблено за кілька хвилин до вибуху в кафе, куди ватажок бойовиків приїхав у супроводі охорони.
На відео видно, як до будівлі "Сепара" під'їхали кілька позашляховиків, в одному з яких перебував Захарченко. У супроводі охорони він попрямував до входу в кафе. Першим туди зайшов один з охоронців Захарченка, щоб перевірити приміщення.
На записі, зробленому всередині приміщення, видно, що перед Захарченком відкривають двері і він входить до кафе і в цю ж мить лунає вибух. Момент вибуху зафіксовано камерою, встановленою ззовні кафе.
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Про це пише УНІАН.
На відео, розміщеному на сторінці телеканалу в YouTube - запис із зовнішніх і внутрішніх камер спостереження, який зроблено за кілька хвилин до вибуху в кафе, куди ватажок бойовиків приїхав у супроводі охорони.
На відео видно, як до будівлі "Сепара" під'їхали кілька позашляховиків, в одному з яких перебував Захарченко. У супроводі охорони він попрямував до входу в кафе. Першим туди зайшов один з охоронців Захарченка, щоб перевірити приміщення.
На записі, зробленому всередині приміщення, видно, що перед Захарченком відкривають двері і він входить до кафе і в цю ж мить лунає вибух. Момент вибуху зафіксовано камерою, встановленою ззовні кафе.
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