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Курс валют у Луцьку на 1 жовтня

Курс валют у Луцьку на 1 жовтня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 27.942, а продаж - 28.318.

Євро при купівлі становить - 32.370, при продажу - 33.093.

Курс російського рубля: купівля - 0.377, продаж - 0.438.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 7.150, продаж - 7.775.

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Теги: курс валют, Луцьк
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