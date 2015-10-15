До Володимира привезли короваї з усієї області. ФОТО
Сьогодні, 09:18
У Володимирі-Волинському відбулася виставка короваїв з усієї Волині.
Виставка відбулася у рамках фестивалю «Український коровай-сузір’я», 30 вересня, пише БУГ.
Загалом представили для уваги відвідувачів фестивалю 43 короваї. Волиняни привезли свої витвори із Любомльського, Ратнівського, Луцького, Шацького та інших районів. Зазначимо, що найбільше представили короваїв із Володимир-Волинського району.
Додамо, що цьогоріч фестиваль «Український коровай-сузір’я» у Володимирі-Волинському проводиться в 11 раз. Основною темою заходу є весільні традиції та жниварські. Тому, крім виставки короваїв, представили ще й 15 снопів, які привезли з різних куточків Волині.
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Виставка відбулася у рамках фестивалю «Український коровай-сузір’я», 30 вересня, пише БУГ.
Загалом представили для уваги відвідувачів фестивалю 43 короваї. Волиняни привезли свої витвори із Любомльського, Ратнівського, Луцького, Шацького та інших районів. Зазначимо, що найбільше представили короваїв із Володимир-Волинського району.
Додамо, що цьогоріч фестиваль «Український коровай-сузір’я» у Володимирі-Волинському проводиться в 11 раз. Основною темою заходу є весільні традиції та жниварські. Тому, крім виставки короваїв, представили ще й 15 снопів, які привезли з різних куточків Волині.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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