До Володимира привезли короваї з усієї області. ФОТО





Виставка відбулася у рамках фестивалю «Український коровай-сузір’я», 30 вересня, пише



Загалом представили для уваги відвідувачів фестивалю 43 короваї. Волиняни привезли свої витвори із Любомльського, Ратнівського, Луцького, Шацького та інших районів. Зазначимо, що найбільше представили короваїв із Володимир-Волинського району.



Додамо, що цьогоріч фестиваль «Український коровай-сузір’я» у Володимирі-Волинському проводиться в 11 раз. Основною темою заходу є весільні традиції та жниварські. Тому, крім виставки короваїв, представили ще й 15 снопів, які привезли з різних куточків Волині.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському відбулася виставка короваїв з усієї Волині.Виставка відбулася у рамках фестивалю «Український коровай-сузір’я», 30 вересня, пише БУГ Загалом представили для уваги відвідувачів фестивалю 43 короваї. Волиняни привезли свої витвори із Любомльського, Ратнівського, Луцького, Шацького та інших районів. Зазначимо, що найбільше представили короваїв із Володимир-Волинського району.Додамо, що цьогоріч фестиваль «Український коровай-сузір’я» у Володимирі-Волинському проводиться в 11 раз. Основною темою заходу є весільні традиції та жниварські. Тому, крім виставки короваїв, представили ще й 15 снопів, які привезли з різних куточків Волині.

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