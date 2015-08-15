В Україні розпочався призов до армії





Триватиме він аж три місяці і завершиться 30 грудня, - пише



У планах Міноборони - призвати до війська 17960 осіб. Це майже на чотири тисячі більше, аніж було під час попередньої кампанії. Пов'язано це із збільшенням категорій призовників - для прикордонників та Нацгвардії.



Військові нагадали, що призову підлягатимуть чоловіки-громадяни України віком від 20 до 27 років, які придатні за станом здоров'я та не мають відстрочки. До зони проведення бойових дій новобранців не відправлятимуть, хіба що солдат добровільно захоче укласти контракт.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Від сьогодні, 1 жовтня, в Україні розпочався призов до армії.Триватиме він аж три місяці і завершиться 30 грудня, - пише ТСН У планах Міноборони - призвати до війська 17960 осіб. Це майже на чотири тисячі більше, аніж було під час попередньої кампанії. Пов'язано це із збільшенням категорій призовників - для прикордонників та Нацгвардії.Військові нагадали, що призову підлягатимуть чоловіки-громадяни України віком від 20 до 27 років, які придатні за станом здоров'я та не мають відстрочки. До зони проведення бойових дій новобранців не відправлятимуть, хіба що солдат добровільно захоче укласти контракт.

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