Поцілунки та гуморески: як волиняни святкували Міжнародний день людей похилого віку
Сьогодні, 09:45
Міжнародний день людей похилого віку, який відзначається в усьому світі 1 жовтня, волиняни відсвяткували напередодні – в неділю, 30 вересня.
Про це йдеться на сторінці голови Волинської ОДА Олександра Савченка у facebook.
Близько трьох сотень пенсіонерів зібралися у Палаці культури міста Луцька, аби насолодитися чудовим концертом Мар'ян Гаденко «У колі друзів».
Захід відбувся за ініціативи голови обласної державної адміністрації Олександра Савченка. Мар`ян Ілліч, генерал-майор Міністерства внутрішніх справ України, відомий композитор-пісняр, телеведучий, народний артист України – давній друг Олександра Ілліча, який радісно відгукнувся на пропозицію подарувати концерт у Луцьку для людей поважного віку. Окрім того, він привіз із собою зіркових гостей. Серед них - Юлія Мартинова, солістка Національної гвардії України та заслужена артистка України; Олександр Гурець, народний артист України, оперний співак зі 40-річним стажем; відома композиторка та заслужена артистка України Лілія Остапенко; популярний гуморист та народний артист України Анатолій Демчук.
Гості дарували волинянам надзвичайно душевні українські пісні, щирий гумор. Натомість зал шаленів оплесками та вигуками «Браво!», а по завершенню – утворилася черга за фото та автографами для зірок.
Чимало слів вдячності звучало і для ініціатора заходу – голови облдержадміністрації Олександра Савченка. Натомість, він сказав, що якби вони не спонукали його до хороших справ – так яскраво відпочивати не вдавалося б:
"Зі святом вас, дорогі краяни «золотої осені»! Я бажаю, аби у нашому з вами віці була точно віра в те, що ми ще років 20-30 будемо в міру здоровими. У нас буде розуміння того, що Бог здоров`я нам вже не дасть, але дасть розум його не втратити остаточно. У нас з вами ще багато спільних справ, здебільшого приємних: співи, сміх, танці. Тому віри вам, оптимізму та радості у кожному дні!"
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Про це йдеться на сторінці голови Волинської ОДА Олександра Савченка у facebook.
Близько трьох сотень пенсіонерів зібралися у Палаці культури міста Луцька, аби насолодитися чудовим концертом Мар'ян Гаденко «У колі друзів».
Захід відбувся за ініціативи голови обласної державної адміністрації Олександра Савченка. Мар`ян Ілліч, генерал-майор Міністерства внутрішніх справ України, відомий композитор-пісняр, телеведучий, народний артист України – давній друг Олександра Ілліча, який радісно відгукнувся на пропозицію подарувати концерт у Луцьку для людей поважного віку. Окрім того, він привіз із собою зіркових гостей. Серед них - Юлія Мартинова, солістка Національної гвардії України та заслужена артистка України; Олександр Гурець, народний артист України, оперний співак зі 40-річним стажем; відома композиторка та заслужена артистка України Лілія Остапенко; популярний гуморист та народний артист України Анатолій Демчук.
Гості дарували волинянам надзвичайно душевні українські пісні, щирий гумор. Натомість зал шаленів оплесками та вигуками «Браво!», а по завершенню – утворилася черга за фото та автографами для зірок.
Чимало слів вдячності звучало і для ініціатора заходу – голови облдержадміністрації Олександра Савченка. Натомість, він сказав, що якби вони не спонукали його до хороших справ – так яскраво відпочивати не вдавалося б:
"Зі святом вас, дорогі краяни «золотої осені»! Я бажаю, аби у нашому з вами віці була точно віра в те, що ми ще років 20-30 будемо в міру здоровими. У нас буде розуміння того, що Бог здоров`я нам вже не дасть, але дасть розум його не втратити остаточно. У нас з вами ще багато спільних справ, здебільшого приємних: співи, сміх, танці. Тому віри вам, оптимізму та радості у кожному дні!"
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