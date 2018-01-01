У голови Волинської ОДА – новий заступник
Сьогодні, 10:12
Голова Волинської ОДА Олександр Савченко призначив заступником свого радника Дениса П'ятигорця.
Про це йдеться у розпорядженні від 27-го вересня.
Згідно з документом, до виконання обов'язків заступника голови ОДА Денис П'ятигорець приступив сьогодні, 1 жовтня.
"Сьогодні рівно 6 місяців, як я де-факто працюю у Волинській ОДА. Сьогодні рівно перший день, як я почав працювати в ОДА вже де-юре", - зазначив П'ятигорець на своїй сторінці у Facebook.
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Про це йдеться у розпорядженні від 27-го вересня.
Згідно з документом, до виконання обов'язків заступника голови ОДА Денис П'ятигорець приступив сьогодні, 1 жовтня.
"Сьогодні рівно 6 місяців, як я де-факто працюю у Волинській ОДА. Сьогодні рівно перший день, як я почав працювати в ОДА вже де-юре", - зазначив П'ятигорець на своїй сторінці у Facebook.
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