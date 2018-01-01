вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У голови Волинської ОДА – новий заступник

У голови Волинської ОДА – новий заступник
Голова Волинської ОДА Олександр Савченко призначив заступником свого радника Дениса П'ятигорця.

Про це йдеться у розпорядженні від 27-го вересня.

Згідно з документом, до виконання обов'язків заступника голови ОДА Денис П'ятигорець приступив сьогодні, 1 жовтня.

"Сьогодні рівно 6 місяців, як я де-факто працюю у Волинській ОДА. Сьогодні рівно перший день, як я почав працювати в ОДА вже де-юре", - зазначив П'ятигорець на своїй сторінці у Facebook.
У голови Волинської ОДА – новий заступник

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ОДА, Волинь, Денис П'ятигорець
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пустовіт вкотре щедро преміював Поліщука і заступників
У Луцьку преміювали «Успішних педагогів». СПИСОК
Невідомий №3: у волинській божевільні живе чоловік без імені та документів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Міни, гранати і снаряди: що на Волині знаходять у лісі грибники
Сьогодні, 10:27
Татко тримав на руках лише двічі: донька загиблого Героя очікує сюрпризів на день народження
Сьогодні, 10:14
У голови Волинської ОДА – новий заступник
Сьогодні, 10:12
Луцький мікрорайон опалюватиме нова котельня. ФОТО
Сьогодні, 09:58
Поцілунки та гуморески: як волиняни святкували Міжнародний день людей похилого віку
Сьогодні, 09:45
Схожі новини
Дорожній рекорд: частину автошляху на Волині зробили за надкороткий термін Дорожній рекорд: частину автошляху на Волині зробили за надкороткий термін
27 червень, 14:16
Савченко представив керівника модернізованого управління Волинської ОДА. ФОТО Савченко представив керівника модернізованого управління Волинської ОДА. ФОТО
19 вересень, 14:02
«Дякую за увагу»: волинський чиновник йде з посади. ФОТО «Дякую за увагу»: волинський чиновник йде з посади. ФОТО
27 серпень, 10:28
Новий начальник управління юстиції Волині – родом із Полтавщини Новий начальник управління юстиції Волині – родом із Полтавщини
09 серпень, 11:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Поліцейські затримали п'яного волинянина на Audi
Сьогодні, 11:40
 0
На Волині посеред ночі у водія знайшли наркотики
Сьогодні, 11:36
 0
Волинянка, яка вбила і викинула у відро власне немовля, може сісти на 5 років
Сьогодні, 11:32
 0
«ВолиньPost» – найпопулярніше видання області за результатами вересня
Сьогодні, 11:30
 0
На Волині пішов у відставку суддя
Сьогодні, 11:29
 0
Медіа
відео
1/8