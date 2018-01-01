Татко тримав на руках лише двічі: донька загиблого Героя очікує сюрпризів на день народження

На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.Дівчинка з прекрасним іменем Єлизавета є черговою іменинницею із числа дітей Небесного Легіону. Їй виповниться 4 роки. Вона – донечка, бійця 128-мої окремої гірсько-піхотної бригади, який зник безвісти 18 лютого 2015 року на Дебальцевському плацдармі, був похований на Краснопільському кладовищі як тимчасово невстановлений захисник України 29 липня 2015р., і лише 12 березня 2016 р., після ідентифікації за ДНК-експертизою, перепохований у рідному селі. Свою маленьку крихітку татко на руках тримав лиш двічі.Часом владна та примхлива, як справжня принцеса, іноді жвава та пустотлива, дівчинка не може не привертати до себе увагу. Від мами ж вимагає постійно бути поряд, бо ж хто, як не матуся, може бути для неї справжнісіньким авторитетом. Дівчинка любить проводити час з мамою Тетяною, любить гуляти разом, поважає її та цінує, каже, що вона – найкраща. Лізі подобається, коли їй розповідають про татка, бо ж вона його зовсім не пам’ятає.Захоплюється малюванням, танцює, що разу пізнає щось нове. Як і кожна дитина, обожнює дивитися мультфільми. Серед улюблених персонажів – Райдер з щенячого патруля, леді Бах і супер Кіт, Міні та Мікі Мауси.Ще одне захоплення Лізочки – мультики англійською мовою, з радістю їх переглядає.Хоча за кордоном їй ще не доводилось бувати, усе попереду, а поки що Ліза подорожує по Україні, зокрема уже була в Карпатах та чарівній Косівщині.Цього року Ліза вперше пішла в садочок, відвідує середню групу «Пташенята». Дуже подобається в садочку.Дівчинка просто обожнює тварин. Удома має кота Джоні. Дуже любить з ним гратися і гуляти на вулиці.Єлизаветі пощастило, адже у неї велика та дружня родина. Найбільше любить вона бавитися з маминою сестрою, своєю тіткою Юлею, яка завжди з радістю допомагає сім’ї. Серед однолітків Ліза має друга Андрійка, якому 5 років. Вони залюбки граються разом, гуляють та просто весело проводять час.Мама Тетяна не працює, тому родина щиро вдячна волонтерам за відпочинки, які вони організовують, за підтримку та позитивні емоції, яких так не вистачає цій сім’ї.Як і для кожної дитини цього віку, Лізі необхідно багато речей, особливо зимових, так як дівчинка дуже швидко росте. Тому мама не відмовиться від одягу та взуття.Сім’я відкрита до спілкування, тому адресу для листування лишила.Єлизавета може пам’ятати про свого татка лише з розповідей рідних та сімейних фотографій. Те, що твориться у душі в цих діток, ніхто не може знати, але той біль, з яким вони живуть, оцінити неможливо, як і компенсувати якимись матеріальними речами. Та все ж, діти мусять посміхатись! Тому давайте зробимо усе можливе й неможливе, щоб у свій четвертий день народження на очах маленької Лізочки не було сліз, щоби вона була щасливою! Це все у наших руках. А ці дітки заслуговують на щастя!Кінах Єлизавета. Невдовзі 4 роки (02.10.2014). м. Луцьк. Зріст: 110, розмір взуття 26.