У чергах на кордоні з Польщею – 350 автівок





Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України на своїй сторінці у



"Черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами станом на 09:00, Республіка Польща: “Устилуг” – 20, “Угринів” – 0, “Рава-Руська” –20, “Грушів” – 30, “Смільниця” –70, “Шегині” -120, “Краковець” –90", - йдеться у повідомлені.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У чергах перед пунктами пропуску на кордоні України з Польщею станом на 09:00 1 жовтня стоять 350 автомобілів.Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України на своїй сторінці у Facebook "Черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами станом на 09:00, Республіка Польща: “Устилуг” – 20, “Угринів” – 0, “Рава-Руська” –20, “Грушів” – 30, “Смільниця” –70, “Шегині” -120, “Краковець” –90", - йдеться у повідомлені.

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