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У чергах на кордоні з Польщею – 350 автівок

У чергах на кордоні з Польщею – 350 автівок
У чергах перед пунктами пропуску на кордоні України з Польщею станом на 09:00 1 жовтня стоять 350 автомобілів.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України на своїй сторінці у Facebook.

"Черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами станом на 09:00, Республіка Польща: “Устилуг” – 20, “Угринів” – 0, “Рава-Руська” –20, “Грушів” – 30, “Смільниця” –70, “Шегині” -120, “Краковець” –90", - йдеться у повідомлені.

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Теги: Польща, кордон, авто, черга
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