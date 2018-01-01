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Нічна погоня у Луцьку: п'яний водій влупився в «мерс» і втікав від поліцейських. ФОТО

Нічна погоня у Луцьку: п'яний водій влупився в «мерс» і втікав від поліцейських. ФОТО
У Луцьку патрульні наздогнали водія автомобіля Jeep Grand Cherokee, який вчинив ДТП та хотів втекти.

Інцидент трапився 1 жовтня, близько опівночі, – повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.

Патрульні отримали повідомлення про те, що проспектом Перемоги рухається Jeep Grand Cherokee, водій якого вчинив дорожньо-транспортну пригоду і намагається втекти.

Екіпажі почали переслідувати підозрюваного, який не виконував законних вимог інспекторів про зупинку.

Шляхом блокування транспортний засіб зупинили в Рованцях, поблизу Луцька.

27-річний водій мав ознаки сильного алкогольного сп’яніння. Його затримали та передали слідчому.

Чоловік підозрюється у вчиненні автопригоди в місті: на проспекті Перемоги він за кермом свого автомобіля зіткнувся з Mercedes, в результаті чого 56-річний пасажир отримав тілесні ушкодження.
Нічна погоня у Луцьку: п'яний водій влупився в «мерс» і втікав від поліцейських. ФОТО
Нічна погоня у Луцьку: п'яний водій влупився в «мерс» і втікав від поліцейських. ФОТО
Нічна погоня у Луцьку: п'яний водій влупився в «мерс» і втікав від поліцейських. ФОТО
Нічна погоня у Луцьку: п'яний водій влупився в «мерс» і втікав від поліцейських. ФОТО
Нічна погоня у Луцьку: п'яний водій влупився в «мерс» і втікав від поліцейських. ФОТО

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Теги: аварія, ДТП, Луцьк
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