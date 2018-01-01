Нічна погоня у Луцьку: п'яний водій влупився в «мерс» і втікав від поліцейських. ФОТО

У Луцьку патрульні наздогнали водія автомобіля Jeep Grand Cherokee, який вчинив ДТП та хотів втекти.Інцидент трапився 1 жовтня, близько опівночі, – повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.Патрульні отримали повідомлення про те, що проспектом Перемоги рухається Jeep Grand Cherokee, водій якого вчинив дорожньо-транспортну пригоду і намагається втекти.Екіпажі почали переслідувати підозрюваного, який не виконував законних вимог інспекторів про зупинку.Шляхом блокування транспортний засіб зупинили в Рованцях, поблизу Луцька.27-річний водій мав ознаки сильного алкогольного сп’яніння. Його затримали та передали слідчому.Чоловік підозрюється у вчиненні автопригоди в місті: на проспекті Перемоги він за кермом свого автомобіля зіткнувся з Mercedes, в результаті чого 56-річний пасажир отримав тілесні ушкодження.