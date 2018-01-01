Нічна погоня у Луцьку: п'яний водій влупився в «мерс» і втікав від поліцейських. ФОТО
Сьогодні, 10:42
У Луцьку патрульні наздогнали водія автомобіля Jeep Grand Cherokee, який вчинив ДТП та хотів втекти.
Інцидент трапився 1 жовтня, близько опівночі, – повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.
Патрульні отримали повідомлення про те, що проспектом Перемоги рухається Jeep Grand Cherokee, водій якого вчинив дорожньо-транспортну пригоду і намагається втекти.
Екіпажі почали переслідувати підозрюваного, який не виконував законних вимог інспекторів про зупинку.
Шляхом блокування транспортний засіб зупинили в Рованцях, поблизу Луцька.
27-річний водій мав ознаки сильного алкогольного сп’яніння. Його затримали та передали слідчому.
Чоловік підозрюється у вчиненні автопригоди в місті: на проспекті Перемоги він за кермом свого автомобіля зіткнувся з Mercedes, в результаті чого 56-річний пасажир отримав тілесні ушкодження.
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Інцидент трапився 1 жовтня, близько опівночі, – повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.
Патрульні отримали повідомлення про те, що проспектом Перемоги рухається Jeep Grand Cherokee, водій якого вчинив дорожньо-транспортну пригоду і намагається втекти.
Екіпажі почали переслідувати підозрюваного, який не виконував законних вимог інспекторів про зупинку.
Шляхом блокування транспортний засіб зупинили в Рованцях, поблизу Луцька.
27-річний водій мав ознаки сильного алкогольного сп’яніння. Його затримали та передали слідчому.
Чоловік підозрюється у вчиненні автопригоди в місті: на проспекті Перемоги він за кермом свого автомобіля зіткнувся з Mercedes, в результаті чого 56-річний пасажир отримав тілесні ушкодження.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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