вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Луцький фотограф поділився світлинами з виставки собак

Луцький фотограф поділився світлинами з виставки собак
Луцький фотограф Павло Березюк опублікував добірку світлин з виставки собак усіх порід.

Світлини можна переглянути на сторінці митця у Facebook.

«Гарний день був учора, такий собі сонячно собачий», – йдеться у дописі фотографа.

Зазначимо, що щорічна професійна Виставка собак усіх порід та племінний огляд відбулися на луцькому іподромі 30 вересня.
Луцький фотограф поділився світлинами з виставки собак
Луцький фотограф поділився світлинами з виставки собак
Луцький фотограф поділився світлинами з виставки собак
Луцький фотограф поділився світлинами з виставки собак
Луцький фотограф поділився світлинами з виставки собак
Луцький фотограф поділився світлинами з виставки собак
Луцький фотограф поділився світлинами з виставки собак
Луцький фотограф поділився світлинами з виставки собак
Луцький фотограф поділився світлинами з виставки собак
Луцький фотограф поділився світлинами з виставки собак
Луцький фотограф поділився світлинами з виставки собак

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, виставка, тварина, собака, іподром, Павло Березюк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пустовіт вкотре щедро преміював Поліщука і заступників
У Луцьку преміювали «Успішних педагогів». СПИСОК
Невідомий №3: у волинській божевільні живе чоловік без імені та документів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Христина Соловій презентує новий альбом у Луцьку
Сьогодні, 11:10
У Ковелі патрульні затримали хулігана-дебошира
Сьогодні, 11:07
Коли в Україні випаде перший сніг: прогноз синоптиків
Сьогодні, 11:00
Луцький фотограф поділився світлинами з виставки собак
Сьогодні, 11:00
Нічна погоня у Луцьку: п'яний водій влупився в «мерс» і втікав від поліцейських. ФОТО
Сьогодні, 10:42
Схожі новини
У луцькому парку бігають зграї агресивних собак У луцькому парку бігають зграї агресивних собак
26 червень, 08:46
У Луцьку побільшало скарг на безпритульних собак У Луцьку побільшало скарг на безпритульних собак
25 вересень, 09:13
Юна художниця дебютувала із виставкою в Луцьку. ВІДЕО Юна художниця дебютувала із виставкою в Луцьку. ВІДЕО
24 вересень, 21:11
У Луцьку водій «бляхи» переїхав тварину. ФОТО 18+ У Луцьку водій «бляхи» переїхав тварину. ФОТО 18+
20 вересень, 08:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині посеред ночі у водія знайшли наркотики
Сьогодні, 11:36
 0
Волинянка, яка вбила і викинула у відро власне немовля, може сісти на 5 років
Сьогодні, 11:32
 0
«ВолиньPost» – найпопулярніше видання області за результатами вересня
Сьогодні, 11:30
 0
На Волині пішов у відставку суддя
Сьогодні, 11:29
 0
У селі під Луцьком просять провести воду на кладовище
Сьогодні, 11:27
 0
Медіа
відео
1/8