Луцький фотограф поділився світлинами з виставки собак
Сьогодні, 11:00
Луцький фотограф Павло Березюк опублікував добірку світлин з виставки собак усіх порід.
Світлини можна переглянути на сторінці митця у Facebook.
«Гарний день був учора, такий собі сонячно собачий», – йдеться у дописі фотографа.
Зазначимо, що щорічна професійна Виставка собак усіх порід та племінний огляд відбулися на луцькому іподромі 30 вересня.
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Світлини можна переглянути на сторінці митця у Facebook.
«Гарний день був учора, такий собі сонячно собачий», – йдеться у дописі фотографа.
Зазначимо, що щорічна професійна Виставка собак усіх порід та племінний огляд відбулися на луцькому іподромі 30 вересня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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