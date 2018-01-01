Луцький фотограф поділився світлинами з виставки собак

Павло Березюк опублікував добірку світлин з виставки собак усіх порід.



Світлини можна переглянути на сторінці митця у Facebook.



«Гарний день був учора, такий собі сонячно собачий», – йдеться у дописі фотографа.



Зазначимо, що щорічна професійна Виставка собак усіх порід та племінний огляд відбулися на луцькому іподромі 30 вересня.



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