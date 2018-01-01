Коли в Україні випаде перший сніг: прогноз синоптиків
Сьогодні, 11:00
Перший сніг в Україні випаде вже на початку листопада місяця, а сильні морози вдарять з кінця січня.
Синоптик Леонід Горбань розповів, що у листопаді плюсова температура буде чергуватися з мінусовою весь місяць, - пише Обозреватель.
"Перший тиждень листопада порадує плюсовою температурою, вдень близько 7-9 градусів. Після 7 числа очікуються заморозки до 2-3 градусів нижче нуля. До 23 листопада будуть постійні перепади температур — три дні морозів і три дні тепла чергуватимуться. Далі, до кінця місяці, температура почне знижуватися — 7-12 градусів. Єдине, що в останні дні стовпчики термометра піднімуться вище нуля", — розповів він.
Грудень очікується з іще більшими перепадами, каже народний синоптик.
"Перші дні місяця зустрінуть нас мінусовою температурою в межах 2-4 градусів, потім прийде потепління до +5 градусів тепла. Така температура коливатиметься майже до кінця грудня, з невеликими заморозками. І тільки 28-31 числа повернеться мороз до 6 градусів", — сказав Горбань.
Щодо опадів у грудні — місцями очікується дощ із мокрим снігом, а по-справжньому засніжить в Україні з 28 грудня, і сніг затримається навіть на Новий рік.
"1 січня очікується мінусова температура до 6 градусів зі снігом. Через кілька днів і до середини місяця буде плюсова температура до 4 градусів. Далі відбуватиметься поступове похолодання. Найсильніших морозів варто очікувати з 22 січня до -25 градусів", — заявив синоптик.
За словами Горбаня, лютий обіцяє придавити морозами.
"Місяць почнеться морозами 12-14 градусів, а до 10 числа температура впаде до -25 градусів. Через два дні морози ослабнуть до 23 лютого, температура коливатиметься у межах 5-7 градусів. У кінці місяця плюсова температура чергуватиметься з мінусовою", — каже він.
Синоптик не тішить прогнозом і на березень, за його словами в перший тиждень березня очікується до 14 градусів морозу, і навіть у 20 числах місяця будуть легкі заморозки.
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Синоптик Леонід Горбань розповів, що у листопаді плюсова температура буде чергуватися з мінусовою весь місяць, - пише Обозреватель.
"Перший тиждень листопада порадує плюсовою температурою, вдень близько 7-9 градусів. Після 7 числа очікуються заморозки до 2-3 градусів нижче нуля. До 23 листопада будуть постійні перепади температур — три дні морозів і три дні тепла чергуватимуться. Далі, до кінця місяці, температура почне знижуватися — 7-12 градусів. Єдине, що в останні дні стовпчики термометра піднімуться вище нуля", — розповів він.
Грудень очікується з іще більшими перепадами, каже народний синоптик.
"Перші дні місяця зустрінуть нас мінусовою температурою в межах 2-4 градусів, потім прийде потепління до +5 градусів тепла. Така температура коливатиметься майже до кінця грудня, з невеликими заморозками. І тільки 28-31 числа повернеться мороз до 6 градусів", — сказав Горбань.
Щодо опадів у грудні — місцями очікується дощ із мокрим снігом, а по-справжньому засніжить в Україні з 28 грудня, і сніг затримається навіть на Новий рік.
"1 січня очікується мінусова температура до 6 градусів зі снігом. Через кілька днів і до середини місяця буде плюсова температура до 4 градусів. Далі відбуватиметься поступове похолодання. Найсильніших морозів варто очікувати з 22 січня до -25 градусів", — заявив синоптик.
За словами Горбаня, лютий обіцяє придавити морозами.
"Місяць почнеться морозами 12-14 градусів, а до 10 числа температура впаде до -25 градусів. Через два дні морози ослабнуть до 23 лютого, температура коливатиметься у межах 5-7 градусів. У кінці місяця плюсова температура чергуватиметься з мінусовою", — каже він.
Синоптик не тішить прогнозом і на березень, за його словами в перший тиждень березня очікується до 14 градусів морозу, і навіть у 20 числах місяця будуть легкі заморозки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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