вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Коли в Україні випаде перший сніг: прогноз синоптиків

Коли в Україні випаде перший сніг: прогноз синоптиків
Перший сніг в Україні випаде вже на початку листопада місяця, а сильні морози вдарять з кінця січня.

Синоптик Леонід Горбань розповів, що у листопаді плюсова температура буде чергуватися з мінусовою весь місяць, - пише Обозреватель.

"Перший тиждень листопада порадує плюсовою температурою, вдень близько 7-9 градусів. Після 7 числа очікуються заморозки до 2-3 градусів нижче нуля. До 23 листопада будуть постійні перепади температур — три дні морозів і три дні тепла чергуватимуться. Далі, до кінця місяці, температура почне знижуватися — 7-12 градусів. Єдине, що в останні дні стовпчики термометра піднімуться вище нуля", — розповів він.

Грудень очікується з іще більшими перепадами, каже народний синоптик.

"Перші дні місяця зустрінуть нас мінусовою температурою в межах 2-4 градусів, потім прийде потепління до +5 градусів тепла. Така температура коливатиметься майже до кінця грудня, з невеликими заморозками. І тільки 28-31 числа повернеться мороз до 6 градусів", — сказав Горбань.

Щодо опадів у грудні — місцями очікується дощ із мокрим снігом, а по-справжньому засніжить в Україні з 28 грудня, і сніг затримається навіть на Новий рік.

"1 січня очікується мінусова температура до 6 градусів зі снігом. Через кілька днів і до середини місяця буде плюсова температура до 4 градусів. Далі відбуватиметься поступове похолодання. Найсильніших морозів варто очікувати з 22 січня до -25 градусів", — заявив синоптик.

За словами Горбаня, лютий обіцяє придавити морозами.

"Місяць почнеться морозами 12-14 градусів, а до 10 числа температура впаде до -25 градусів. Через два дні морози ослабнуть до 23 лютого, температура коливатиметься у межах 5-7 градусів. У кінці місяця плюсова температура чергуватиметься з мінусовою", — каже він.

Синоптик не тішить прогнозом і на березень, за його словами в перший тиждень березня очікується до 14 градусів морозу, і навіть у 20 числах місяця будуть легкі заморозки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: синоптики, погода, прогноз, зима, сніг
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пустовіт вкотре щедро преміював Поліщука і заступників
У Луцьку преміювали «Успішних педагогів». СПИСОК
Невідомий №3: у волинській божевільні живе чоловік без імені та документів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Христина Соловій презентує новий альбом у Луцьку
Сьогодні, 11:10
У Ковелі патрульні затримали хулігана-дебошира
Сьогодні, 11:07
Коли в Україні випаде перший сніг: прогноз синоптиків
Сьогодні, 11:00
Луцький фотограф поділився світлинами з виставки собак
Сьогодні, 11:00
Нічна погоня у Луцьку: п'яний водій влупився в «мерс» і втікав від поліцейських. ФОТО
Сьогодні, 10:42
Схожі новини
Синоптики сказали, коли в Україні будуть снігопади і морози до -25 Синоптики сказали, коли в Україні будуть снігопади і морози до -25
13 січень, 11:10
Якою буде погода взимку в Україні: синоптики обіцяють сильні морози Якою буде погода взимку в Україні: синоптики обіцяють сильні морози
20 вересень, 11:22
Синоптики розповіли, чи буде жовтень теплим Синоптики розповіли, чи буде жовтень теплим
19 вересень, 09:22
Синоптик розповіла, коли похолодає в Україні Синоптик розповіла, коли похолодає в Україні
04 вересень, 10:59
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Поліцейські затримали п'яного волинянина на Audi
Сьогодні, 11:40
 0
На Волині посеред ночі у водія знайшли наркотики
Сьогодні, 11:36
 0
Волинянка, яка вбила і викинула у відро власне немовля, може сісти на 5 років
Сьогодні, 11:32
 0
«ВолиньPost» – найпопулярніше видання області за результатами вересня
Сьогодні, 11:30
 0
На Волині пішов у відставку суддя
Сьогодні, 11:29
 0
Медіа
відео
1/8