вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Христина Соловій презентує новий альбом у Луцьку

Христина Соловій презентує новий альбом у Луцьку
У Луцьку відбудеться концерт співачки Христини Соловій. Виступ відбудеться в рамках всеукраїнського туру.

Співачка презентує новий альбом "Любий друг" 23 листопада о 19:00 у Волинському академічному облмуздрамтеатрі ім. Т.Шевченка.

Це перші концерти співачки після річної перерви, яку вона взяла на запис платівки.

Реліз носитиме назву "Любий друг" та присвячений особистим історіям співачки.

"Любий друг - ліричний герой альбому. Його душа переходить в іншу людину у кожній пісні. А сам він - моя споріднена душа. Ми з ним зустрічаємось у житті, у книжках, у кіно. І, врешті решт, він залишається в моїх піснях. Як спогад на згадку", - говорить Христина.

Христина Соловій презентує новий альбом у Луцьку

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Христина Соловій, анонс, концерт
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пустовіт вкотре щедро преміював Поліщука і заступників
У Луцьку преміювали «Успішних педагогів». СПИСОК
Невідомий №3: у волинській божевільні живе чоловік без імені та документів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині пішов у відставку суддя
Сьогодні, 11:29
У селі під Луцьком просять провести воду на кладовище
Сьогодні, 11:27
Христина Соловій презентує новий альбом у Луцьку
Сьогодні, 11:10
У Ковелі патрульні затримали хулігана-дебошира
Сьогодні, 11:07
Коли в Україні випаде перший сніг: прогноз синоптиків
Сьогодні, 11:00
Схожі новини
Лучан кличуть на концерт «VIP Тернопіль» Лучан кличуть на концерт «VIP Тернопіль»
24 вересень, 19:10
Лучан кличуть на живий концерт відомого гурту «KAZKA» Лучан кличуть на живий концерт відомого гурту «KAZKA»
18 вересень, 11:59
Чемпіони «Ліги Сміху» їдуть до Луцька з концертом Чемпіони «Ліги Сміху» їдуть до Луцька з концертом
12 вересень, 18:40
Гурт KAZKA дасть концерт у місті на Волині Гурт KAZKA дасть концерт у місті на Волині
09 серпень, 12:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Поліцейські затримали п'яного волинянина на Audi
Сьогодні, 11:40
 0
На Волині посеред ночі у водія знайшли наркотики
Сьогодні, 11:36
 0
Волинянка, яка вбила і викинула у відро власне немовля, може сісти на 5 років
Сьогодні, 11:32
 0
«ВолиньPost» – найпопулярніше видання області за результатами вересня
Сьогодні, 11:30
 0
На Волині пішов у відставку суддя
Сьогодні, 11:29
 0
Медіа
відео
1/8