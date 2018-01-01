Христина Соловій презентує новий альбом у Луцьку
Сьогодні, 11:10
У Луцьку відбудеться концерт співачки Христини Соловій. Виступ відбудеться в рамках всеукраїнського туру.
Співачка презентує новий альбом "Любий друг" 23 листопада о 19:00 у Волинському академічному облмуздрамтеатрі ім. Т.Шевченка.
Це перші концерти співачки після річної перерви, яку вона взяла на запис платівки.
Реліз носитиме назву "Любий друг" та присвячений особистим історіям співачки.
"Любий друг - ліричний герой альбому. Його душа переходить в іншу людину у кожній пісні. А сам він - моя споріднена душа. Ми з ним зустрічаємось у житті, у книжках, у кіно. І, врешті решт, він залишається в моїх піснях. Як спогад на згадку", - говорить Христина.
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Співачка презентує новий альбом "Любий друг" 23 листопада о 19:00 у Волинському академічному облмуздрамтеатрі ім. Т.Шевченка.
Це перші концерти співачки після річної перерви, яку вона взяла на запис платівки.
Реліз носитиме назву "Любий друг" та присвячений особистим історіям співачки.
"Любий друг - ліричний герой альбому. Його душа переходить в іншу людину у кожній пісні. А сам він - моя споріднена душа. Ми з ним зустрічаємось у житті, у книжках, у кіно. І, врешті решт, він залишається в моїх піснях. Як спогад на згадку", - говорить Христина.
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