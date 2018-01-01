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У Ковелі патрульні затримали хулігана-дебошира

У Ковелі патрульні затримали хулігана-дебошира
У Ковелі затримали чоловіка, який чинив непокору поліцейським.

Так, інцидент трапився у ніч на 1 жовтня. Патрульні отримали повідомлення, на вулиці Відродження, перебувають особи, які можуть мати при собі заборонені речовини, - інформує Патрульна поліція Волиеі

На місці події полісмени виявили підозрілого чоловіка, який не виконував законних вимог інспекторів та чинив їм злісну непокору.

Згодом до поліцейських підбігли ще кілька осіб з «групи підтримки» підозрюваного, які заважали затримуванню й хапали за формений одяг.

Застосувавши спецзасіб, 39-річного чоловіка таки затримали та доставили у міськвідділ, де на нього оформили 3 протоколи і 1 постанову.

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Теги: патрульні, Ковель
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