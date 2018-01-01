У Ковелі патрульні затримали хулігана-дебошира
Сьогодні, 11:07
У Ковелі затримали чоловіка, який чинив непокору поліцейським.
Так, інцидент трапився у ніч на 1 жовтня. Патрульні отримали повідомлення, на вулиці Відродження, перебувають особи, які можуть мати при собі заборонені речовини, - інформує Патрульна поліція Волиеі
На місці події полісмени виявили підозрілого чоловіка, який не виконував законних вимог інспекторів та чинив їм злісну непокору.
Згодом до поліцейських підбігли ще кілька осіб з «групи підтримки» підозрюваного, які заважали затримуванню й хапали за формений одяг.
Застосувавши спецзасіб, 39-річного чоловіка таки затримали та доставили у міськвідділ, де на нього оформили 3 протоколи і 1 постанову.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Так, інцидент трапився у ніч на 1 жовтня. Патрульні отримали повідомлення, на вулиці Відродження, перебувають особи, які можуть мати при собі заборонені речовини, - інформує Патрульна поліція Волиеі
На місці події полісмени виявили підозрілого чоловіка, який не виконував законних вимог інспекторів та чинив їм злісну непокору.
Згодом до поліцейських підбігли ще кілька осіб з «групи підтримки» підозрюваного, які заважали затримуванню й хапали за формений одяг.
Застосувавши спецзасіб, 39-річного чоловіка таки затримали та доставили у міськвідділ, де на нього оформили 3 протоколи і 1 постанову.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У селі під Луцьком просять провести воду на кладовище
Сьогодні, 11:27
Христина Соловій презентує новий альбом у Луцьку
Сьогодні, 11:10
У Ковелі патрульні затримали хулігана-дебошира
Сьогодні, 11:07
Коли в Україні випаде перший сніг: прогноз синоптиків
Сьогодні, 11:00
Луцький фотограф поділився світлинами з виставки собак
Сьогодні, 11:00