У Ковелі патрульні затримали хулігана-дебошира

У Ковелі затримали чоловіка, який чинив непокору поліцейським.Так, інцидент трапився у ніч на 1 жовтня. Патрульні отримали повідомлення, на вулиці Відродження, перебувають особи, які можуть мати при собі заборонені речовини, - інформує Патрульна поліція ВолиеіНа місці події полісмени виявили підозрілого чоловіка, який не виконував законних вимог інспекторів та чинив їм злісну непокору.Згодом до поліцейських підбігли ще кілька осіб з «групи підтримки» підозрюваного, які заважали затримуванню й хапали за формений одяг.Застосувавши спецзасіб, 39-річного чоловіка таки затримали та доставили у міськвідділ, де на нього оформили 3 протоколи і 1 постанову.