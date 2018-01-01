«ВолиньPost» – найпопулярніше видання області за результатами вересня

Інформаційне агентство ВолиньPost – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами місяця згідно з даними сайту «



Отож, згідно зі статистикою вересня, найпопулярнішими регіональними інтернет-виданнями є Інформаційне агентство ВолиньPost та Інформаційне агентство "Волинські новини".



Утім, за загальними хостами (кількістю відвідувачів) лідером рейтингу є видання "ВолиньPost".



Так, у вересні сайт читали 1 147 678 людей.



Тоді як "Волинські новини" читали на 257 063 людини менше - 890 615.



Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost вдячна кожному із цієї величезної кількості читачів за інтерес до опублікованої нами інформації та мотивацію щодня оперативно повідомляти актуальні для області новини! Обіцяємо, що кожному із понад мільйона читачів, які відвідали ресурс у вересні, ми віддячимо цікавими публікаціями у наступних місяцях!

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