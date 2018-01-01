Волинянка, яка вбила і викинула у відро власне немовля, може сісти на 5 років





Нагадаємо, на початку липня до Любешівського відділення поліції надійшло повідомлення лікаря про те, що до лікарні госпіталізували породіллю з кровотечею, - повідомили у прес-службі волинської поліції.



Поліцейські з’ясували, що того ж дня, за місцем проживання, 39-річна мешканка Любешівського району самостійно народила немовля.







У ході досудового розслідування слідчі встановили причетність 39-річної матері до вбивства немовляти.



Їй повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 117 (умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини) Кримінального кодексу України.



Санкція статті, зокрема, передбачає до п’яти років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 39-річну жительку району Любешівського району підозрюють у вбивстві своєї новонародженої дитини.Нагадаємо, на початку липня до Любешівського відділення поліції надійшло повідомлення лікаря про те, що до лікарні госпіталізували породіллю з кровотечею, - повідомили у прес-службі волинської поліції.Поліцейські з’ясували, що того ж дня, за місцем проживання, 39-річна мешканка Любешівського району самостійно народила немовля. Тіло новонародженої дитини без ознак життя згодом виявили на території домоволодіння жінки. Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.У ході досудового розслідування слідчі встановили причетність 39-річної матері до вбивства немовляти.Їй повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 117 (умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини) Кримінального кодексу України.Санкція статті, зокрема, передбачає до п’яти років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

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