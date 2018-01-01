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Волинянка, яка вбила і викинула у відро власне немовля, може сісти на 5 років

Волинянка, яка вбила і викинула у відро власне немовля, може сісти на 5 років
39-річну жительку району Любешівського району підозрюють у вбивстві своєї новонародженої дитини.

Нагадаємо, на початку липня до Любешівського відділення поліції надійшло повідомлення лікаря про те, що до лікарні госпіталізували породіллю з кровотечею, - повідомили у прес-службі волинської поліції.

Поліцейські з’ясували, що того ж дня, за місцем проживання, 39-річна мешканка Любешівського району самостійно народила немовля.

Тіло новонародженої дитини без ознак життя згодом виявили на території домоволодіння жінки. Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У ході досудового розслідування слідчі встановили причетність 39-річної матері до вбивства немовляти.

Їй повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 117 (умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини) Кримінального кодексу України.

Санкція статті, зокрема, передбачає до п’яти років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

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Теги: вбивство, дитина, кримінал
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