У луцькій «Ласці» безкоштовно стерилізуватимуть тварин





Про це на своїй сторінці у facebook повідомила зоозахисниця Ірина Петренюк.



Відтак, в період з 4 жовтня по 4 листопада в КП "Ласка" ветлікарі стерилізуватимуть домашніх улюбленців малозабезпечених громадян та тих, хто утримує кілька тварин і фінансово неспроможний оплатити дану операцію.



Попередній запис на стерилізацію за телефоном: 0508816513 (з 10.00 до 17.00 го.).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В комунальному підприємстві "Ласка" безкоштовно стерилізуватимуть домашніх тварин.Про це на своїй сторінці у facebook повідомила зоозахисницяВідтак, в період з 4 жовтня по 4 листопада в КП "Ласка" ветлікарі стерилізуватимуть домашніх улюбленців малозабезпечених громадян та тих, хто утримує кілька тварин і фінансово неспроможний оплатити дану операцію.Попередній запис на стерилізацію за телефоном: 0508816513 (з 10.00 до 17.00 го.).

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