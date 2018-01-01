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У луцькій «Ласці» безкоштовно стерилізуватимуть тварин

У луцькій «Ласці» безкоштовно стерилізуватимуть тварин
В комунальному підприємстві "Ласка" безкоштовно стерилізуватимуть домашніх тварин.

Про це на своїй сторінці у facebook повідомила зоозахисниця Ірина Петренюк.

Відтак, в період з 4 жовтня по 4 листопада в КП "Ласка" ветлікарі стерилізуватимуть домашніх улюбленців малозабезпечених громадян та тих, хто утримує кілька тварин і фінансово неспроможний оплатити дану операцію.

Попередній запис на стерилізацію за телефоном: 0508816513 (з 10.00 до 17.00 го.).


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Теги: стерилізація, тварини
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